Bebeğinizin beslenmesi için mama seçimi yapmanız gerekiyor ancak aklınızda cevaplanmayı bekleyen birçok soru işareti var. Bu konudaki bilgi kirliliği yetmezmiş gibi bir de gündemdeki son GDO tartışmaları, kararsızlığınızı ve tedirginliğinizi artırmış olabilir. Bebeğiniz için seçim yaparken, uzman görüşleriyle hazırladığımız rehbere mutlaka göz atın.

Dünyadaki en değerli varlıklarımız bebeklerimizin beslenmesi için şüphesiz ki en doğru seçim, anne sütü. Peki hangi durumlarda hazır mamaya geçilir? Mama seçerken neleredikkat etmek gerekir? Son günlerde sıkça gündeme gelen ‘GDO Bulaşanı’ kavramı, mamaları kapsar mı? Bebeklerimizi bu tehditten nasıl koruyabiliriz? Tüm bu soruların detaylı yanıtlarını almak üzere Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman ve Gıda Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık ile konuştuk.Market raflarında çok çeşitli mama formülleri yer alıyor. Amerikan Pediatristler Derneği, demir takviyeli formüllerin tercih edilmesini öneriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman da bu görüşü destekliyor ve bebeklerin beslenmesinde demirin önemini şöyle açıklıyor: “Demir; büyüme, gelişme ve bilişsel sağlık için çok önemli. Hatta anne sütü alan bebeklerde demir eksikliği görülme riski daha yüksek bile olabiliyor. Bu nedenle pediatristler D vitaminine ek olarak belli bir aydan sonra demir desteği de öneriyor. Bebekmaması kodeksine göre demir ile zenginleştirme kontrol altına alınmıştır.”Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, anne sütünün yetmediği durumlar ve fenilketonüri, galaktozemi gibi bazı metabolik rahatsızlıklarda mamaya geçilmesinin önerilebileceğini belirtiyor. Gıda Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık da zorunlu durumlar dışında bebek mamasına başvurmaktan kaçınılması gerektiğinin ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurup, görüş alındıktan sonra bebek maması kullanılmasının altını çiziyor. Anne sütünün yetip yetmediğinin tespitinde ise Emel Unutmaz Duman, büyüme eğrisinin takibinin çok önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor: “Eğer bebek yeterli kilo ve boy artışını sağlıyor ise ek mama desteğine gerek yok. Bebeğin ortalama olarak 0 ila 6 aydaher ay 800 gr, 6-12 aylar arasında ise her ay 500 gr alması beklenir. Bu noktada doktorun önerileri ile gerekirse mama desteği yapılabilir.”Bebek mamalarının yapı ve bileşim açısından anne sütüne benzetilmeye çalışılan ürünler olduğunu anlatan Bülent Şık, “Bebek mamalarının içeriği bebeğin ihtiyaçları gözetilerek oluşturulur; dolayısıyla içeriğinde yer alan maddeler bebeğin sağlığına zarar vermeyecek, besleyici nitelikte maddeler olmalı. Bu konu, sağlık ve beslenme alanında faaliyet gösterenkurumlarca ele alınır. Dolayısıyla bir mamanın içeriğinde yer alan maddeler, bu kurumların ürünün içeriğinde bulunmasını gerekli gördükleri veya bulunmasına izin verdikleri besleyici maddelerdir” diyor ve çok kritik bir noktaya dikkat çekiyor: “Önemli olan, bir mamanın içeriğinde yer alan besleyici maddelerin etikette yazılan miktar kadar olup olmadığınınsorgulanması. Örneğin bir bebek maması, etiketinde yazıldığı miktarda demir içeriyor mu? Bu konuda analizler yapılıyor mu, bilmiyoruz. Eğer yapılmıyorsa; kamu kurumlarına baskı yaparak laboratuvar analizleri yapılmasını ve kamuya açıklanmasını sağlamalıyız. Böylece elde edilen sonuçların içerik bilgilerini teyit edip etmediğini kontrol edebiliriz.”İdeal mama miktarı ve sıklığı da anneler için önemli bir sorun. “Bu her bebeğe göre değişmekle birlikte; 1-2 saatte bir 30 cc ile başlayıp; bebeğin haftası arttıkça saat aralığı 2-3 saate, hacim de 90-180 cc’ye kadar çıkabilir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Duman, mama seçimi kadar hazırlama ve saklama koşullarının da önemine değiniyor: “Mamaların üzerlerindeki hazırlama talimatlarına uymak gerekir. Her bir ölçek için 30 cc su kullanımı önemli. Yani üç ölçek mamanın hazır hali yaklaşık 100 cc gelir. Mamalar hazırlandıktan sonra dört saat kadar buzdolabında veya termosta bekleyebilir. Ancak eğer bebek biberonu kullandıysa ve bir miktar içtiyse kalan mamayı bir saat içinde bitirmesi gerekir. Mamalarhazırlanırken temiz içme suyu kaynatılıp bir miktar soğutularak hazırlanmalı ve 40 derecenin altında bebeğe verilmeli.”