Hem uyusun hem oynasın!

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İşte hem bebeğinizi uyutacak hem de onu oyalacak bir ürün...

Bebeğin ilk aylarında hayatınızı kolaylaştıracak bir üründür ev tipi ana kucağı.

Henüz çok kıpırdak olmadığı için içine koyar, o içinde durduğu müddetçe de ufak tefek işlerinizi halledersiniz. Bazen uyutmak konusunda da işinize yarar. Kimi zaman sizin desteğiniz gerekir kimi zaman da içinde size bakarken uyuyakalır. Ben ucuz-pahalı çoğunun aynı işlevi gördüğünü düşünüyorum. Ama geçenlerde bir tane gördüm ki hem tasarım hem de işlev açısından başarılı buldum. 4moms RockaRoo Baby Rocker, sallanıyor ve bebeğinizi oyalamakta ve uyutmakta sağlam bir rol oynuyor. Ayrıca yenidoğan için rahat durmasını sağlayacak özel bir parçası da var.



Filiz Şeref/Bebeğimle Elele