İyi bakıcı nasıl bulunur?

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Çocuğun her yaşta ihtiyacı farklı. Anneler çocukları için en doğru kişiyi bulmak adına uğraşıp duruyor. Tam harika birini bulduk derken, dadı işi bırakıveriyor; haydi sil baştan! Tekrar görüşmeler, referans kontrolleri, deneme süresi… Ömür törpüsüdür doğru kişiyi bulma dönemi. Peki en ‘doğru’ dadı kim?

Yazı: Selen Keçeli/Bebeğimle Elele



İdeal bebek bakıcısı her anne için farklılık gösterse de, ortak beklenti bakıcının güvenilir, şefkatli, deneyimli ve eğitimli olması. Günümüzde bebeğin sadece altını değiştirip, yemek yedirip, uyutmak yeterli değil. İşte bu nedenle Türk Standardları Enstitüsü (TSE), anne ve babaların özenle büyüttükleri çocuklarını emanet edecekleri dadılarında aramaları gereken temel özellikleri belirlemiş. Buna göre; Türkçeyi iyi konuşması, yeniliklere açık olması ve sorumluluk sahibi olması çok önemli.



Doğru insan nerede?

Çocuk gelişiminde 0-6 yaş okul öncesi dönemin doğru ve kaliteli olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, seçilecek bakıcılar konusunda titiz davranılmasını öneriyor. Peki doğru bakıcıyı nereden bulacağız? Son yıllarda çalışan anne sayısının artmasıyla kadınları en çok sıkıntıya sokan konu bu oldu. Ve bu soruna hizmet vermek

adına da birtakım kurumlar ortaya çıktı. Dadı bulan ve eğiten bu kurumlar soruna bir ölçüde çözüm getirse de, anne-baba olarak dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var.



TSE tarafından yayınlanan çocuk bakıcısı el kitabına göre ideal çocuk bakıcısında olması gereken özellikler...

• Eğitim şart! En az meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerinden mezun olmalı ve en az üç ay staj yapmış olmalı.

• Türkçeyi düzgün kullanmalı.

• Çocuk bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalı.

• Sorumluluk sahibi olmalı.

• Yeniliklere açık olmalı.

• Çocukları sevmeli.

• Hoşgörülü ve sabırlı olmalı.

• Çocuk hastalıkları ve ilk yardım konusunda bilgili olmalı.

• Yaş ve gelişim özelliklerini, zeka ve dil gelişimini bilmeli.

• Çocuğu sosyal hayata hazırlayabilmeli.

• Çocuk psikolojisi, çocuklara yaklaşım ve öfke yönetiminde bilgi sahibi olmalı.

• Çocuklar arasında çıkabilecek problemleri çözebilmeli.

• Oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirebilmeli.

• Hayal güçlerinin gelişimine yardımcı olmalı.

• Onları yaşama hazırlayıcı beceriler kazandırmalı.



