Gazeteci-yazar Levent Gökmen Demirciler'in, “Dadın Kadar Konuş” kitabı çıktı.

“Dadın Kadar Konuş”, dadı arayanların ve dadılı hayata geçenlerin yaşaması muhtemel sorunlara dair çözüm niteliğinde bir rehber. Dadılarla yaşadığı pek çok deneyimin sonucunda adeta “dadı uzmanı” olan Levent Gökmen Demirciler, kitabıyla annelerin ve babaların zihinlerindeki bütün endişeleri, çocukları ve kendilerinin mutluluğu için verilmiş doğru kararlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Pek çok yaşanmış olay ve aktardığı deneyimler aracılığıyla dadılarla sürdürülebilir iyi ilişkiler kurabilmenin yollarını eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

18 yıldır gazetecilik yapan Levent Gökmen Demirciler, “Dadın Kadar Konuş” ile karşılaşmanızın olası olduğu tüm dadı modellerini iyi analiz edebilmenizi ve gönül rahatlığıyla çocuğunuzu emanet edebileceğiniz dadılar bulmanızı ve onlarla empati kurabilmenizi kolaylaştırıyor.

