Kendi kendini beslesin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sadece anne sütü ile beslenme zamanı bitti. Bebeğiniz artık katı gıdalarla tanışacak. Peki nasıl? Dünyada ve Türkiye’de yayılmaya başlayan Baby Led Weaning (BLW), yani ‘kendi kendini besleme’ sistemiyle tanışın, seveceksiniz!

Yazı: Sinem Gürleyük/Bebeğimle Elele



Altı ayın ardından başlayan katı gıda dönemi, anneler için pek çok soru işaretiyle dolu. Püre mi, pütürlü mü? Eliyle kendi mi yemeli, ben mi yedirmeliyim? BLW tüm bu soruların kendisini ve yanıtlarını ortadan kaldıran bir sistem. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül, BLW’yi bebeğin kendi kendisini beslemesine izin vermek olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle, tamamlayıcı besinlerin, anne sütü veya formül mamalara eklenmesi metodu. Bu yöntem kesinlikle anne sütünü bırakmak anlamına gelmiyor. Anne sütünü bırakmadan bebeklerin kendi kendilerini beslemeleri, neyi ne kadar ve nasıl yiyeceklerine kendilerinin karar vermeleri esas olan. Gelişimsel olarak altıncı aydan itibaren kendi kendini besleyebilecek durumdaki bebeğinizin önüne, yemesini istediğiniz gıdaları küçük parçalara ayırarak bırakıyorsunuz, gerisini o hallediyor. Altıncı aydan itibaren kendi kendine oturma, eline verileni tutabilme, elini ağzına götürme, yalama, emme, çiğneme gibi gelişimsel özelliklere sahip olabilen bebekler için bu yöntem hem bir eğlenceye dönüşüyor hem de geleceğe dönük bir özgüven sağlıyor. Uzman Dr. Pınar Balgöz, bu yöntemin en büyük faydalarını bebeğin erken dönemde katı besinleri tüketmeye başlaması, bağımsızlığını teşvik etmesi ve kendine güvenini arttırması olarak sıralıyor. Ayrıca el-göz koordinasyonu, çiğneme gibi gelişim alanlarını da destekliyor. Üstelik bebekler bu yöntemle evde hazırlanan yemeklere daha kolay uyum sağlıyor.



PARMAK BESİNLER HAZIRLAYIN

Yönteme bebeğinizin alışması için elbette birkaç püf noktasına dikkat etmeniz gerek. Bu sistemde yiyecekleri püre yapmak yok. Bebeğin besinin tadını, yapısını, rengini ve kokusunu keşfetmesi için parmak şeklinde, orta sertlikte gıdaların bebeklere verilmesi gerekiyor. Gelişim dönemlerinde parmaklarını sık sık ağzına sokan bebekler için besinlerin parmak

şeklinde doğranması en önemli kurallardan biri. Bu sayede bebekler gıdaları hem daha rahat tutabiliyor hem de ağızlarına daha rahat götürebiliyor. Bu süreçte bebeğinize katı gıdalar için kaşık-çatal gibi gereçlerin verilmemesi gerekiyor. Uzman Dr. Pınar Balgöz, bebeklerin besinleri hissedebilmesi için bu kurala uyulması gerektiğini ve kesinlikle püre halinde bir şeyin verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca bebek, yemek yemekte zorlanıyorsa kendi kendine yemesi için zorlanmaması gerektiğini de sözlerine ekliyor: “Eğer bebek yemekte zorlanıyorsa, kendi kendine yemesi için kesinlikle zorlamamak gerekir. Yediği besini eğer diliyle itiyorsa buna hazır olmayabilir. Bebeklerin gelişim dönemlerinde

taklit etmeyi ve merak duyguları geliştiği için aile ile aynı sofrada ve gözetim altında beslenebilir. Birkaç gün sonra istemediği besin tekrar denenebilir.”



