Sağlıklı beslenen, egzersiz yapan ve bedenindeki zorunlu değişimle barışık olan anneler hem daha kolay bir doğum süreci yaşıyor hem de bebekleri ile daha sağlıklı iletişim kuruyor.

Bebekler dünya ile iletişime henüz anne karnındayken başlıyor. En önemli iletişim ise anne-bebek arasında kuruluyor; annenin ruh hali bebeği doğrudan etkiliyor. Bedeninden mutlu olmayan bir anne hamileyken de doğum sonrasında da depresif hissederek bebeğine bu duyguları geçirebiliyor. Bu aşamada anne adaylarının imdadına doğum koçları yetişiyor.

Işıl Donat, ilk gebeliğinde aldığı kilolar, yaşadığı ruh hali ve çevresindeki kadın arkadaşlarının ortak sorunlarından yola çıkarak, uluslararası akreditasyonlu yaşam koçuğu eğitimini anne ve hamile koçluğu alanında uygulamaya karar vermiş. Hamileliğin kadınların hayatında bir yandan çok özel bir deneyimken diğer yandan hayatın durduğu bir dönem gibi algılandığını belirten Donat, “Hamilelik, aşırı kilo almak, hareketsiz kalmak ya da bakımsız olmak değil, aksine olumlu duyguların keyfini, farklı bir görünüme sahipken de yaşayabilmektir” diyor.





Yoga ile kolay doğum

Alınan gereksiz kilolar, ruhsal ve fiziksel olarak anne adaylarını, hem hamilelikte hem de hem de doğumdan sonra olumsuz etkiliyor. Bebeği ile iletişim kurmaya çalışırken ruhsal ve fiziksel olarak kendinden memnun olmayan anne, depresif hissediyor. Donat, anne adaylarının doğumdan sonra bu sancılı süreçten geçmemeleri için, onlara yol arkadaşlığı yaptıklarını söylüyor. Koçluk kapsamında uzman beslenme ekibi tarafından hazırlanan; anne adayını yormadan, aç bırakmadan ve damak zevkine uygun bir programla gebelik sırasında alınması gereken 8-12 kiloyu anneye yağ depolatmadan, bebeği beslemeyi hedef alarak uyguluyor. Günde 6-7 sağlıklı öğün tüketerek düzenli beslenen anne adayı aşerme de yaşamıyor. Beslenmenin yanı sıra yoga ile annenin fiziğini, esnekliğini ve estetiğini koruması da destekleniyor. Doğru nefes alarak, bebeğe daha fazla oksijen gitmesi sağlanıyor. Kendini fit, sağlıklı hisseden anne, bebeği ile daha rahat ve daha güçlü bir iletişime geçebiliyor. Yoga, normal doğumu tercih eden annelerin doğum sürecini de kolaylaştırabiliyor.

