Kışın doğan bebeklerinin daha çabuk emeklediğini ve solak olma ihtimallerinin de daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz?

İsrailli bilim adamlarının araştırması, kışın doğan bebeklerin yazın ya da sonbaharda doğanlardan ortalama 5 hafta önce emeklemeye başladığını ortaya koydu.Bilim adamları 47 sağlıklı bebeği iki gruba ayırdı. İlk gruptaki 16 bebek haziran-kasım, ikinci gruptakiler aralık-mayıs doğumluydu. Bebekler evde gözlemlenirken, ebeveynlerden de bebeklerinin gelişimiyle ilgili sorulara yanıt vermeleri istendi.Kışın doğan bebeklerin 30., yazın doğanların ise 35. haftadan itibaren emeklemeye başladığı görüldü.Bilim adamları, kış aylarında doğanların emekleme döneminin yaza rastladığını, günlerin uzun olduğu yaz aylarında bebeklerin daha hareketli olduğunu, daha hafif giysiler giydiğini ve karınları üzerinde daha fazla zaman geçirdiğini, bunun da emeklemeyi kolaylaştırdığını vurguladı.Ancak bilim adamları, araştırmanın İsrail'de yapıldığına dikkati çekerek sonuçların ülkenin bulunduğu coğrafi konuma ve iklimine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Öte yandan Viyana Üniversitesi'nden psikologların bir araştırması, kışın doğan erkeklerin solak olma ihtimalinin daha fazla olduğunu gösterdi.13 bin yetişkinin katıldığı araştırma, genel olarak kadınların yüzde 7,5'inin ve erkeklerin yüzde 8,8'inin solak olduğunu, ekim-şubat döneminde doğan erkeklerin yüzde 8,2, kasım-ocak döneminde doğanların ise yüzde 10,5'inin sol elini kullandığını ortaya koydu.Solaklığın anne karnında testosteron hormonuna daha fazla maruz kalmakla bağlantılı olduğunu belirten uzmanlar, yaz gebeliklerinde kadınların gün ışığından daha fazla yararlanmasının bu hormonun seviyesini yükseltebildiğini vurguladı.