Sevimli, minik, masum bebekler zaten fotoğraflarda çok güzel çıkıyor ama bir iki püf noktasına dikkat ederek çok daha etkili fotoğraflar çekebilirsiniz. En güzel hamile, doğum ve bebek fotoğrafları için ihtiyacınız olan sadece birkaç öneri...

Hamilelik fotoğrafları

Hamileliğinizde yaşadığınız değişimi görmenin en iyi yolu fotoğraflar. Dokuz ay boyunca her ay aynı yerde, aynı duruşta poz verebilir, hatta doğumdan sonra aynı pozlara bebeğinizle devam ederek harika bir arşive sahip olabilirsiniz. Açık havada en rahat elbiseniz ve kocaman gülümsemenizle bir fotoğraf��nız da mutlaka olmalı. Yıllar sonra çocuğunuza “Seni beklerken ben” diyebileceğiniz bir kareye sahip olmak için dilerseniz profesyonel bir fotoğrafçı ile de çalışabilirsiniz.

Doğum fotoğrafları

Bebeğin dünyaya geliş mucizesini her detayı ile muhafaza etmek isteyen annelerin sayısı giderek artıyor. Eğer siz de bu duygusal anınızı ölümsüzleştirmek istiyorsanız, bir doğum fotoğrafçısı ile çalışmanız en iyisi. Doğum fotoğrafçısı seçerken dikkat etmeniz gerekenler de var tabii ki.

• İyi iletişim kurabileceğiniz, kendinizi yakın hissettiğiniz birini seçmek. Yapacağınız en büyük hata, doğum sırasında enerjisi ve sözleriyle gerginliğinizi artıracak biri olacaktır.

• Fotoğrafçının önceki çalışmalarına göz atmak size fikir verebilir. Bunun için birçok doğum fotoğrafçısının web sitesini inceleyebilir, stili ve bakış açısı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

mutluhikayeleriniz.com

dogumfotograflari.com

dogumfotografciligi.com

semakorkmaz.com

pastelbabystudio.com

aycaogus.com

dogum-fotografcisi.net

tugbaolcer.com

• Normal doğum planlıyorsanız, 24 saat ulaşılabilir biri olması da önemli. “Aynı anda başka bir doğum da olursa?”, “Saatinde yetişemezse?” gibi aklınıza takılan sorular varsa sormaktan çekinmeyin ve hastaneye doğum fotoğrafçısı ile çalışacağınız bilgisini önceden vermeyi unutmayın.

Mükemmel fotoğraflar için 8 öneri

Ve bebeğiniz artık evinde! Büyük ihtimalle binlerce fotoğrafını çekeceksiniz... Peki dikkat etmeniz gerekenler neler?

1- Flaşı unutun: Bebeğinizin gözlerine zarar vermemek için flaş kullanmak yerine gün ışığını tercih edin. Hem bu pürüzsüz cildinin ortaya çıkmasını da sağlar.

2-Minik sürprizler hazırlayın: Bebeğinizin gülümsemesi için komik ve ani hareketler işinize yarayabilir. Arkanıza saklayacağınız bir oyuncağı tam fotoğrafı çekeceğiniz sırada ona göstermeniz de onu gülümsetmenin diğer bir yolu.

3-Biraz yaratıcılık: Bebeğinizi rahatsız edecek kostümler, daracık saç bantları gibi şeyler yerine biraz yaratıcılığınızı kullanarak çok daha iyi fotoğraflar çekebilirsiniz. Kompozisyonunuzu yaparken kullanacağınız objeleri ve renkleri belirlemeniz en önemlisi. Fonda duran eski bir valiz, minik bir örgü patik fotoğrafınıza bambaşka bir hava katabilir.

4-Uyku saatlerini kaçırmayın: Yakın çekimler için en uygun zamanlar uyku saatleri. Bebeğinizin ellerini, ayaklarını fotoğraflamak için özellikle gündüz uykusu zamanı harika bir seçim. Yanına bir oyuncağını koyarak, düz renk bir zemin üzerinde harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Büyük küçük zıtlığını vurgulamak için kendi el ve ayaklarınızı da kullanabilirsiniz.

5- Farklı açılar deneyin: Bebek ve çocuk fotoğraflarını çekerken onların boy seviyesine inmeyi unutmayın. Özellikle uzun boyluysanız, aynı hizaya gelmeye dikkat edin. Tam tepeden çekerek de farklı açılar deneyebilirsiniz.

6- Saklayın ama hepsini değil: Doğum günü partilerinde, seyahatlerde, tatillerde her anı kayıt altına almak adına fotoğraf çekmeyi hepimiz abartabiliyoruz. Önemli olansa geciktirmeden en iyi olanları seçmek ve diğerlerini silmek. Evet kıyamıyor olabilirsiniz, ama bu yıllar geçtikçe aradığınız fotoğrafları bulmanızı zorlaştıracağı gibi arşivleme konusunda da sıkıntı yaratabilir.

7- İlkler albümü hazırlayın: Ameliyathaneye iniş, doğumhanede bebeğin ilk muayenesi, annenin kucağına ilk gelişi, baba ile ilk buluşma, odasında ilk gece, ilk diş, ilk adım, ilk bisiklet, ilk karne... İlkler uzar gider ve özel bir ilgiyi hak eder. Siz de çocuğunuzun hayatındaki ilkleri bir albümde toplayarak ona ileriki yaşları için harika bir hediye hazırlamaya hemen başlayabilirsiniz.

8- Instagram fenomeni anneleri takibe alın: Binlerce takipçiye sahip olan ve paylaştıkları fotoğraflarla fark yaratan anneler de size ilham verebilir.

• mommasgonecity (Jessica Shyba)

• taza (Naomi Davis)

• jenloveskev (Jen Lula)

• nurturingnova (Katya Nova)

• mothers_finest (Isabelle)

Bunları deneyin!

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşmadan önce hızlıca düzenlememize imkan veren uygulamaları seviyoruz!

Snapseed: Fotoğrafınıza bir dokunuşla rötuş yapabilir, yeniden düzenleyebilir, efektlerde güçlendirebilirsiniz.

Pixlr Express: Ücretsiz bu uygulama ile fotoğraflarınızı kırpabilir, renkleriyle oynayabilir, çerçevelerle süsleyebilirsiniz.

Adobe Photoshop Express: Adobe Photosop’un mobil cihazlar için ürettiği uygulamanın kolay resim düzenleme seçenekleri var.

Lumyer: Fotoğraflarınıza kalpler gibi romantik, konfetiler gibi eğlenceli animasyonlar eklemenizi sağlıyor.

Boomerang: Bir saniyelik ve kendini tekrar eden paylaşımlar yapan Boomerang, bugünlerde çok popüler.

Layout: Fotoğraf kombinasyonlarını oluşturup arkadaşlarınızla kolayca paylaşmanızı sağlıyor.