Masaj taktikleri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bebeğinize masaj yaparken bunlara dikkat edin.

Her banyodan sonra bebeğinize yağ ya da nemlendirici sürün. Böylece, cildi hep yumuşacık ve nemli kalacak. Belli bir miktar yağ ile, derisini çekiştirmeden bebeğinize masaj yapabilirsiniz. Ancak yağ sürmeden önce vücudundaki tüm kıvrımların, tamamen kuru olmasına dikkat edin, yoksa mantar enfeksiyonları için ideal koşulları hazırlamış olursunuz. Üç aylık ve daha büyük bebekler için lavanta ya da asit oranı düşük zeytinyağı kullanabilirsiniz. Eğer bebeğiniz prematüre doğduysa, normal doğum tarihini hesaplayıp, sonra en az üç ay bekleyin.



Masaj için gereken malzemeler:

100 ml. ayçiçeği yağı

5 damla uçucu lavanta yağı

5 damla Latin papatya yağı

Ayçiçeği yağını koyu renk cam bir şişenin içine boşalttıktan sonra uçucu yağları ekleyin. Kapağı yerine yerleştirip iyice çalkalayarak karıştırın. Masaj için ellerinize birazcık döküp avuç içlerinizi birbirine sürttükten sonra ellerinizi bebeğinizin teninde gezdirin. Derinin çekilmeye başladığını fark ettiğinizde biraz daha yağ ekleyin.