Mutlu bebekler mutlu yarınlar

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Molfix, ‘Mutlu Bebekler, Mutlu Yarınlar!’ mottosuyla geleceğin mutlu bireylerini hazırlamak için harekete geçiyor.

Molfix, yeni kampanyası kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan’la gerçekleştirilen işbirliğiyle ebeveynlerin nasıl daha mutlu çocuklar yetiştirebileceğinin altın kurallarını anlatıyor.

Molfix’in ‘Mutlu Bebekler, Mutlu Yarınlar!’ mottosu hakkında bilgi veren Hayat Kimya Hijyen Pazarlama Müdürü Gülşen Serin Bakır; Şimdiye kadar yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki; bebekliğini mutlu geçirenler ileride de mutlu bireyler oluyor. Bebek yetiştirmek hiç kolay değil niye ağladığını, ne istediğini bilmek gerekiyor. Annelerin kendi içgörülerine kulak vermesinin yanı sıra sevgilerini hissettirmeleri gerekiyor. Bebeğin en temel ihtiyaçları olan karnının tok olması, gazının olmaması ve altının kuru olmasıdır. 17 yıl önce tüketicimizle ilk buluştuğumuz günden bu yana Molfix olarak ürün performans özelliklerimizi geliştirerek, bebeklerin en temel ihtiyaçlardan birini karşılıyoruz. Yanı sıra “mutlu bebek”ler ve mutlu nesiller yetiştirmek için bundan sonraki süreçte marka yatırımımızı da ağırlıklı bu alana yapmayı hedefliyoruz. Aslında biz bebekleri mutlu etmek gibi dünyanın en güzel işini yapıyor ve kendimizi şanslı hissediyoruz” dedi.

Çocuk sağlığı konusunda uzman Prof. Dr. Hilal Mocan ise; “Bir toplumun geleceği sağlıklı ve mutlu çocukların varlığı ile sağlanabilir. Mutluluğun Altın Kurallarını sıralamak gerekirse, mutlu hamilelik, anne kokusu, sevgi dolu mutlu anlar, mutlu mama saatleri, mutlu rüyalar, eğlenceli oyunlar. Açıklamak gerekirse, anne adayının hamilelik döneminde, olumlu duygular içinde olması, anne karnındaki bebeğin gelişimini olumlu etkilediği biliniyor. Mutlu, huzurlu ve sakin bir gebenin bu durumu, taşıdığı bebeğin ileriki yaşamında dengeli, mutlu ve huzurlu bir birey olmasının temellerini atıyor. Bebeğinize dokunmak çok önemli, yeterince dokunulmayan, sevgisiz bebek iyi büyüyemiyor. Sevgi ile yapılan bebek bakımı beyni ve zekanın olumlu şekilde gelişmesini destekler. İlk günlerde bebek ve annenin beslenmeleri büyük önem taşır. Bebek yeterli beslenmezse sarılık riski artar, bağışıklık sistemi yeterli donanmaz. Bebeğinizin doğumundan itibaren, bebeğinizle birlikte unutulmaz mutlu anlar yaşamaya başlarsınız. Kendi başına hareket etmeye başladığı dönemde bebeğinizin kol ve bacaklarına yaptığınız egzersizler kas ve motor hareketlerin gelişimine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzu bu dönemde oyunlarla motive ederek destekleyebilirsiniz. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için en az beslenmeleri kadar uyku da çok önemlidir. Uyku beyin ve vücut gelişimi için en temel fizyolojik ihtiyaçtır. Büyüme hormonu çoğunlukla bebeğin derin uykusunda salınır. bir toplumun geleceği sağlıklı ve mutlu çocukların varlığı ile sağlanabilir. Bir bebeğin mutluluğu, anne daha çocuk doğurmaya karar verdiğinde etkilenmeye başlıyor. Annenin sağlığı, annenin beslenme şekli, hamile kaldığında çocuğuna geçirebileceği tüm özellikler, hepsi doğacak bebeği etkiliyor” dedi.





