Mutlu ses ve yüzler akılda kalıyor!

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Duyguların hafızamızı etkilediğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma, mutlu ses ve yüzlerin bebeklerin hafızasını güçlendirdiği ortaya çıkardı.

Bebeklerin mutlulukla bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığı ve mutlu ses ile yüzlerin hafızalarını güçlendirebileceği belirlendi. ABD'deki Brigham Young Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması 5 aylık bebeklerin mutlu yüzler ve seslerle bağlantılı nesneleri daha iyi hatırladığını gösterdi.



Bebekleri bir monitörün önüne oturtan bilim adamları, onlara mutlu, duygusuz ve öfkeli şekilde konuşan kişilerin görüntülerini izletti. Hemen sonra bebeklere geometrik bir şekil gösterildi.



Hafızayı değerlendirmek için de bilim adamları şekli gösterdikten 5 dakika ve 1 gün sonra bebekleri teste tabi tuttu. Bebeklerin mutlu ses ve yüzden sonra gördükleri şekli daha iyi hatırladığı ortaya çıktı.



Bilim adamları olumlu etkinin bebeklerde dikkat sistemini daha fazla harekete geçirdiğini ve bu sayede hafızanın güçlendiğini vurguladı.



İlk kez duyguların hafızayı nasıl etkilediğinin incelendiği araştırmanın sonuçları "Infant Behavior and Development" dergisinde yayımlandı.



(AA)



