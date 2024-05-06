Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi

1998-2001 yılları arasında en sevilen dizilerden biri olan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakteriyle hafızalara kazınan Saruhan Hünel acil ameliyata alındı.

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Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi - Resim : 1

Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alındığı öğrenildi.

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Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi - Resim : 2

Habertürk'ün haberine göre; Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

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Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi - Resim : 3

ASLIHAN HÜNEL'DEN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncunun kardeşi sunucu Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı."

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Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi - Resim : 4

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

"Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" dedi.