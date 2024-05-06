Acil ameliyata alınan Saruhan Hünel için kardeşi Aslıhan Hünel dua istedi
1998-2001 yılları arasında en sevilen dizilerden biri olan 'Aynalı Tahir' dizisinde 'Tilki Ekrem' karakteriyle hafızalara kazınan Saruhan Hünel acil ameliyata alındı.
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Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan oyuncu Saruhan Hünel'in ameliyata alındığı öğrenildi.
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Habertürk'ün haberine göre; Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
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ASLIHAN HÜNEL'DEN AÇIKLAMA
Ünlü oyuncunun kardeşi sunucu Aslı Hünel; "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı."
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SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
"Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" dedi.