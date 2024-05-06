İrem Derici ile Gökhan Fırat aşkı bitti! O sözlerle duyurdu

Sosyal medyadan yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla adından söz ettiren İrem Derici ile Gökhan Fırat, geçtiğimiz günlerde ise birlikte aynı dövmeyi yaptırmıştı. İrem Derici, dövmesiyle ilgili ‘’Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak’’ açıklamasını yapmıştı.