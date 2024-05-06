İrem Derici ile Gökhan Fırat aşkı bitti! O sözlerle duyurdu

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici son olarak yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşkla yelken açmıştı.
Sosyal medyadan yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla adından söz ettiren İrem Derici ile Gökhan Fırat, geçtiğimiz günlerde ise birlikte aynı dövmeyi yaptırmıştı. İrem Derici, dövmesiyle ilgili ‘’Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak’’ açıklamasını yapmıştı.
Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk olan Derici’nin ‘’Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek arkadaş için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem. Duyguya vaktim olmadığını düşünüyorum’’ şeklindeki sözleri dikkat çekmişti.
İrem Derici’nin açıklamaları ‘’Gökhan Fırat’la ayrıldılar mı?’’ sorusunu akıllara getirirken sevgilisiyle yer aldığı ve çok konuşulan aşk pozlarını sosyal medya hesabından sildi.