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Neşeli ayaklar

Bebeğiniz ilk adımlarını atarken ayaklarını rahat hissettirecek minik bir önerimiz var.
Yazı: Filiz Şeref

Son günlerde pek çok yabancı sitede bu patik tipli ayakkabıları görüyorum. Doktorların artık ilk adım ayakkabısı olarak incecik tabanlı ayakkabıları hatta ve hatta çıplak ayakla gezmeyi önerdikleri düşünülürse, bu ayakkabıların popüler olmaması için hiçbir neden yok! Üstelik çok trendi ve çok sevimli modelleri de var. Açıkçası ben en çok Türkiye’de henüz olmayan Freshly Picked markasınınkileri beğeniyorum. Instagram hesabından ve internet sitesinden bir bakın, çok şeker modeller var.
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