Carter's'tan yeni yıl için neşeli koleksiyon...





Yeni yıl için birbirinden sevimli kombinler hazırlayan Carter’s, yılın en neşeli günlerini kırmızı-beyaz tonlarındaki tasarımlarla karşılıyor. Noel Baba temasının çokça kullanıldığı kırmızı beyaz çizgili patikli tulumlar, bodyler, tek altlar ve sevimli geyik tulumlarıyla Carter’s hem anne babalara, hem de bebek yakınlarına hediye alternatifleri sunuyor.Carter’s, Cevahir AVM ve Forum İstanbul ile İzmir Mavibahçe AVM’de açılan mağazalarıyla 15 noktada hizmet veriyor. Ayrıca www.carters.com.tr adresinden de alışveriş imkanı sunuyor.