Bebeğiniz nedensizce ağlıyor mu? Aslında bir nedeni olabilir: Kolik!

Yazı: Selen Keçeli/Bebeğimle EleleÇoğu annenin kabusudur, yeni doğmuş bebeğinin nedensizce, susmadan ağlaması. Bir bebek ne derdini anlatabilir ne de neresinin ağrıdığını gösterebilir. Lohusa psikolojisindeki anne ise eli kolu bağlı ve çaresizlik içinde kıvranır. Doktoru arar, gaz söktürücü çaylar, masajlar yapar, sıcak havlular koyar ama susmadı mı susmaz işte bebeği... Bu nedeni bilinmeyen ağlamalara kolik deniyor. Kolik bebekleri zorlayan bir durum... Tabii anneleri de. Peki ne yapmalı?Kolik, nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması, artmış bağırsak gazı, bebeğin günlük rutinindeki değişiklikler, annenin olumlu ya da olumsuz duyguları ile de ilişkilendirilen sindirim sisteminden kaynaklanan bir rahatsızlık. Bebekler dünyaya tam olarak gelişmemiş mide ve bağırsak sistemi ile geliyor. Yetişkinlerde bulunan sindirime yarayan birçok enzim de bebeklerde henüz tam anlamıyla işlev kazanmadığından, bebekte anne sütünden ya da hazır mamadan sonra kramp şeklinde belirti veren ağrılarla karşılaşılabiliyor. Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Çocuk Sindirim Karaciğer ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, karın ağrısının, sadece bebeklikte değil, tüm çocuklukta hatta gençlikte dahi bireyin ve ailesinin konforunu bozan en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söylüyor. “Ağrılı bebek ya da çocukyerinde duramazken, anne-baba da bu durumun ne kadar önemli bir hastalığın belirtisi olduğunu kestiremediği için, endişe içinde kalıyor” diyen Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, kolik ile ilgili sorularımıza cevap verdi.Yenidoğan bebeklerde ikinci haftadan sonra ortaya çıkmaya başlar. Altıncı aya kadar genellikle hafifler. Şiddeti ve uzayan ağrı atakları ve gaz sancısı dönemleri, araştırma ve tedavi gerektiren durumlar. Büyüme ve gelişimi normal, iştah sorunu olmayan bebeklerde kolik, önemli bir sağlık sorununu düşündürmez.Kolikle başa çıkmanın en kolay yolu, annenin bebeğin sağlıklı olduğunu ve bu sorunun bebek büyüdükçe biteceğini bilmesi... Anne sütünden geçen maddeler bebeğin sindirim kanalını rahatsız edeceği için, annenin beslenmesine dikkat etmesi, inek sütü, çikolata, baharatlı gıdalar, taze soğan ve sarımsak gibi yiyecekleri yememesi gerekiyor.Gaz ilaçlarının yararı oldukça sınırlı. Hatta fizyolojik olmayan gaz ağrılarını dindirmediği gibi, zararlı etkileri de olabiliyor. Papatya, rezene çayı gibi ılık sıvılar gazın çıkarılmasınayardımcı olabiliyor. İshal veya kabızlığın eşlik etmediği kolik atakları çoğu zaman kendiliğinden geçiyor. Ama bu durum uzun süre devam ettiğinde ve bebeğin kilo alışını etkilediğinde mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii bir hekime danıştıktan sonra yol almak en doğrusu.• Bebeğinizi kucağınızda hafif hafif sallayın.• Karnına yavaşça masaj yapın, sıcak havlu koyun.• Kolik saati yaklaşırken bebeğinize banyo yaptırın, ortam değiştirin.• Bebeğinizin dikkatini dağıtacak şeyler yapın; saç kurutma makinesini çalıştırmak, müzik açmak işe yarayabilir.• Bebeğinizi arabayla gezdirin.• Bu krizin geçeceğini bilerek sakin kalmaya çalışın.Araştırmalar diyor ki;• Anne sütü almayan bebeklerde kolik daha çok görülüyor.• Gergin ve endişeli ebeveynlerin bebeklerinde ve sigara içen annelerin bebeklerinde kolik gelişimi daha fazla.• Bağırsak içinde bulunan bakterilerin dengesinin değişmesi de bebeklerde koliğe neden olabiliyor.• İnek sütü alan bebeklerde süt içerisinde bulunan laktoz sindirilemediğinde kolik benzeri ağrılar ortaya çıkabiliyor.• Annenin aldığı gıdalar çok önemli. Gaz yapıcı gıdaları kesmek, laktoz içermeyen diyetler yapmak koliğin azalmasına yardımcı oluyor.• GAZ SANCISI• REFLÜ HASTALIĞI• SÜT, PROTEİN ALERJİSİ• BAĞIRSAK TIKANMASI YA DA DÜĞÜMLENMESİ• KARACİĞER, PANKREAS, KALIN VE İNCE BAĞIRSAK, BÖBREKLER GİBİ KARIN İÇİ ORGANLARA AİT YAPISAL VE İLTİHABİ HASTALIKLARÖzellikle bu gerçeği bilen annenin sakinliği, bebeğinin de bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olacak. Unutmayın bebekler güvende olmayı ve sakin ortamları sever.