Onunla oynayın!

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Oyun oynamak sizin için sıkıcı olabilir, ama aynı durum bebeğiniz için geçerli değil! Onun tek isteği yeni şeyler keşfetmek. Bunu yapabilmenin en iyi yolu ise oyun oynamak...

Yazı: İpek Koşan/Bebeğimle Elele



Merak duyguları çok fazla olan bebekler, her oyun sırasında kendisi için yararlı olabilecek bir şeyler mutlaka öğreniyor. Peki onları bu konuda nasıl yönlendirmek gerekiyor?

Hangi oyuncak, onlara nasıl bir katkı sağlıyor? Öğrenmeye hazır mısınız?



NASIL OYUNCAKLAR SEÇMELI?

Bebeğinizin oynaması için evi oyuncaklarla doldurmanıza gerek yok. Çünkü oyuncaklar çoğaldıkça, bebeğinizin ondan alacağı verim de gitgide azalıyor.

Halbuki o, bir oyuncağın her kısmını keşfetmeli ve ondan türlü türlü oyun icat edebilmeli. Bu yüzden çocuğunuza oyuncak seçerken, ondan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını da göz önünde bulundurun. Geliştirici özelliklere sahip olmalarına özen gösterin.



SIKILIYOR MUSUNUZ?

Bebeğiniz ya da çocuğunuz oyun oynamak istediğinde sıkılıyor musunuz? Onunla bu şekilde 10 dakika geçirmek bile size zor geliyorsa belki ona başka bir oyun

arkadaşı bulabilirsiniz. Çünkü oyun oynamanın en önemli özelliği kişinin içinden gelmesi. Biz yetişkinler soyut düşünce yeteneğimizi eskiden kazandığımız için oyun sırasında sıkılmaya başlarız. Yapacağınız en büyük hata, bebeğinize faydalı olmadığınızı düşünüp gitmek olur. Çünkü ona ayırdığınız beş dakika bile onun için çok önemli. İşte bu yüzden, biraz sabredin ve sizin de sevebileceğiniz oyunlar keşfedin. Bebeğinizin gösterdiği gelişmeler sonucunda bu anların hoşunuza gitmeye başladığını göreceksiniz.



OYUN OYNAMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Bebeğiniz için oyun oynamanın yeri çok ayrı. Çünkü oyuncağını yere attığında sadece eğlenmiyor; yer çekimini de öğreniyor… Çıngırağını salladığında ise seslere karşı daha duyarlı hale geliyor. Anlayacağınız, kendini durmadan geliştiriyor.



Peki oyunun ona sağlayacağı diğer faydalar neler?

Hayata hazırlıyor

Oyun sayesinde kurallara uymayı ve yardımlaşmayı öğrenen bebekler, çevreye uyum sağlama yeteneği kazanıyor. Çünkü dünyadaki en akıllı türler, oyun oynama eylemini başarıyla gerçekleştirebiliyor. Karmaşık oyunlarla bile oynamaktan çekinmeyen minikler, genellikle ebeveynlerini taklit ediyor ve dünya hakkında daha çok şey öğreniyor.



Geliştiriyor

Çocuğunuza bisiklete nasıl binmesi gerektiğini anlatsanız sizce ne kadar anlayabilir? Bunu öğrenebilmesi için uygulamalı olarak göstermeniz şart, değil mi? Siz ona bir şeyleri nasıl yapması gerektiğini öğrettikçe, o da ihtiyacı olan fiziksel ve zihinsel becerileri kazanmış oluyor. Nesneleri dokunarak, hissederek ve inceleyerek tanıyan bebekler, eşyaların işlevlerini kolayca öğreniyor. Dokunma hisleri bile bu sayede gelişiyor. Basit olarak elini sıkıştırdığında tehlikenin farkına varıp çevresine karşı daha temkinli yaklaşıyor.



Sosyalleştiriyor

Çocuklar endişe, korku ve problemlerini oyun oynarken açığa çıkarıyor. Çünkü oyun oynamak bebekler için nefes almak kadar önemli... Çocuklar yaşıtlarıyla ilgilenseler de sosyal beceri kazanamıyorlar. Ama oyun sırasında kendilerini bu konuda geliştirebiliyorlar. Oyun oynayan diğer çocukları izleyen bebekler, daha sonra oyuna dahil olarak beraber

hareket etmeye başlıyorlar. Böylece karşılıklı etkileşim nedeniyle hem hayal güçleri gelişiyor hem de verimli bir oyun saati geçirmiş oluyorlar.



