Otizm, anne karnında başlıyor

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Bilim adamları, otizmin doğumdan çok önce ve beynin bazı bölgelerindeki değişiklikler sonucu ortaya çıktığını buldu.

Amerikalı bilim adamları, otizmin anne karnında başladığını gösteren yeni kanıtlar buldu.



"New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, doğumdan çok önce gelişmekte olan beynin bazı bölgelerinde meydana gelen değişiklikler, Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) semptomlarına yol açıyor.



San Diego'daki California Üniversitesi ve Seatle'daki Allen Nöroloji Enstitüsü araştırmacıları, yaşları 2 ile 15 arasında değişen, bazıları otistik, bazıları da normal 22 çocuktan otopsi sırasında alınan beyin dokularını inceledi.



Araştırmacılar, beynin korteks kısmının nasıl geliştiği ve katmanların nasıl oluşturduğunu görmek için bazı genetik belirleyiciler kullandı.



Otistik çocuklardan alınan doku örneklerinin yüzde 90'unda anomaliye rastlanırken, normal çocuklardan alınan örneklerin sadece yüzde 10'unda anomali görüldü.



Nörolojik değişikliklerin doğumdan çok önce beynin sosyal ve duygusal iletişim merkezi ile dil merkezinde meydana geldiği belirlendi.



Keşif, erken teşhis edilen ve tedavisine erken başlanan bazı otistik çocuklarda nasıl ilerleme kaydedildiğini de açıklıyor. Araştırmacılar, korteks kısmı tam gelişmemiş bebek beyninin, ADS'nin üstesinden gelebilmek için kendisini yeniden biçimlendirdiğini ileri sürdü.



California Üniversitesi'nden nörobilimci Prof. Eric Courchesne, "Değişikliklerin, tüm kortekste değil de beynin bazı bölgelerinde meydana geldiğinin keşfi, otizmin doğasını anlamamıza yardımcı olacak" dedi.



Courchesne, beynin daha iyi anlaşılmasının otistik çocukların yaşamlarının iyileştirilmesine yardımcı olacağına dikkati çekti.