Oyun zamanı

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Hiçbir oyuncak, çocuğunuzun zekasını sizin onunla oynamanız kadar geliştiremez. “İyi de ben ne oynayacağım, bilemiyorum” diyorsanız, size konuşma becerisini geliştiren, müzik duyusunu artıran, matematiği öğreten, hafızasını güçlendiren ve onu meraklandıran şahane oyun önerilerimiz var. Çocuğunuz 2-4 yaşları arasındaysa onunla oynamanın tam zamanı!

KONUŞMA

Konuşma becerisini geliştirebilmek için ona biraz yardımcı olmanız gerekiyor.

ŞARKIYI TAMAMLA: Çocuğunuzun çok sevdiği, duyduğu an onu mutlu eden bir şarkı mutlaka olmalı. O halde bir gün, bu şarkının nakarat bölümünün sesini kısın ve şarkının devamını onun getirmesini bekleyin. Bunu mırıldanarak ya da sözle yapabilir.

TELEFONLA KONUŞ: Telefonla konuşmayı sevmeyen bebek neredeyse yok. O halde iki ankesörlü bir telefon alın ve biraz uzağına giderek onu arayın. Ona adını, yaşını sorun. Verdiği tepkilere göre konuşmayı biraz daha uzatın. Bebeğinizi gün içinde birkaç kez telefonla arayabilirsiniz. Böylece onu cesaretlendirecek, kelime haznesine farklı sözcükler katacaksınız.

SONUNU DEĞİŞTİR: Bebeğinize en sevdiği masalı okuyun. Hatta birkaç kez okumuş olmanız daha iyi olur. Sonra bir gün, masalın sonunu farklı şekilde yorumlamasını isteyin. Örneğin, “Acaba Pinokyo’nun burnu uzamasaydı ne olurdu?” gibi... Eminiz daha farklı yorumları olacaktır.

