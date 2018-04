Aylardır büyük bir heyecanla beklenen Efe bebeğin karşılama partisinde, erkek çocuk annelerinin gözdesi olan ‘marin’ teması kullanıldı. Her masa tüm detayları ile adeta bir denize dönüştü.

Yazı: Gülru İncuCansel ve Hakkı Deval çifti, minik oğulları fe’yi karşılamak için çok şık, esprili ve akılda kalan bir organizasyon planladılar. Denize nazır bir mekan olan hilai’deki kişilik yemek davetinin teması da tabii ki ‘marin’ oldu. Davetin organizasyonunu üstlenen vents by Shina’da özel sunumlara hayat veren Shaina Kaynar da erkekler bebekler için ‘marin’ temasının çok tercih edildiğini söylüyor. Masalarda lacivert runner üzerine kum, deniz yıldızları, çakıl taşları, nostalik mesa şişeleri, gemiler ve bazı masaların üzerinde dev yelkenler kullanıldı. Masalar, adeta üzerinde gemilerin yüzdüğü denizlere dönüştü. Deniz kabuklarından isim kartlıkları, deniz yıldızlarından peçete halkaları ve meşrubatların içildiği bardaklarda mavi, lacivert ve beyaz renkler kullanıldı. emici halatları, can simitleri, fenerler, çıpalar, yelkenleri çağrıştıran perdeler bu temayı güçlendirdi. irişten yemek bölümüne kadar olan bölümde, içlerinde mumlar yakılmış fenerler tavandan sarkıtıldı. Tabii davetliler de unutulmadı. eşeli karelerin çekimi ve hediyelerin açılması için bir köşe hazırlandı. Bu köşede de dev bir gemi, dümen, yelken, kütükler, gemici halatları ve can simitleri kullanıldı. ‘ansen’s Ship’ adlı geminin arkasına geçildiğinde anne adayı ve yakın arkadaşlarının bir gemide olduğu izlenimi yaratıldı. Mesa veren yazılar duvar süslemelerine dönüştürüldü.“Dikkat! Gelgit olabilir”, “Dikkat üksek hormon seviyesi” gibi uyarılar ise önünde çekilen eğlenceli fotoğraflara arka plan oluşturdu. Davet sonunda tüm konuklar denizci şapkalarıyla dümen başına geçip bol bol fotoğraf çektirdi. Bu konseptte bir etkinliğin fiyatı 4-5 bin liradan başlıyor.