Prematüre bebek bakımı

Dünyada her yıl 15 milyon bebek, prematüre doğuyor. Bu da Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre her 10 doğumdan birine karşılık geliyor. Ülkemizde ise her yıl 150 bin bebeğimiz erken doğuyor. Bebek ölümlerinin yüzde 75’inin erken doğum yüzünden olduğu göz önünde bulundurulursa onlara ‘itina’ ile bakmamız çok önemli.

Yazı: Mürsel Çavuş

Hepimiz büyük umutla beklediğimiz bebeklerimizin sağlıklı ve sorunsuz dünyaya gelmesini istiyoruz. Fakat bazen bu mümkün olamayabiliyor. 37’nci haftayı tamamlamadan doğan bebekler prematüre kabul ediliyor. Türkiye’de her yıl 150 bin bebek erken doğuyor. Ülkemizdeki bebek ölümlerinin yüzde 75’inin nedeni de bu. 1000 gramın altında doğan bebeklerde var olan nörolojik bozuklukların kalıcı olma riski yüzde 60. Bebekler ne kadar erken doğarlarsa, riskleri de o kadar artıyor.

Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş, “Normal gebelik süresi 38-42 yani ortalama 40 hafta. 37’nci haftadan önce doğan bebeklere prematüre bebek diyoruz. Yenidoğan yoğun bakım servislerinin teknolojileri ve deneyimlerinin artması ile birlikte 23-24 haftasından itibaren bebeklerin yaşayabilirlikleri artmaya başladı” diyor. Prematüre bebeklerin kendi içlerinde ileri derece prematüre (32 gebelik haftası altında doğanlar), orta derecede prematüre (32-34 gebelik haftaları arasında doğanlar) ve geç prematüre (34-37 gebelik haftası arasında doğanlar) diye ayrılmaya başladığını söyleyen Tıraş, ayrımın bu bebeklerin farklı tedavi yaklaşımlarına ihtiyaçlarından kaynaklandığını sözlerine ekliyor.

Prematüre bebekler, zamanında doğan bebeklerden daha farklı sağlık problemleri yaşıyor. Gebelik haftası ne kadar küçülürse, karşılaşılan problemler de o kadar artıyor ve tedaviye yanıtları azalıyor. Tıraş, “Prematüre bebeklerde doğar doğmaz karşılaşılan problemlerin başında solunum sıkıntısı geliyor. Solunum sıkıntısı doğumu takiben başlayabiliyor ve solunum cihazına ihtiyaç duyabiliyorlar fakat gelişen ilaçlar ve solunum cihazları, erken doğum riski olan gebelere verilen steroid tedavileri sayesinde bu bebeklerin hayatta kalma oranları ciddi oranda arttı. Bu bebeklerde prematüre apneleri, hava kaçağı gibi solunum sıkıntısına neden olabilecek başka sıkıntılar da olabilir” diyor.