Prematüre bebeklere 'kanguru bakımı'

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Anne ile bebeğin ten temasıyla bağlanmasını esas alan 'kanguru bakımı', prematüre bebeklerin büyüme ve gelişmesini hızlandırıyor.

'Kanguru bakımı'nın, prematüre bebeklerin büyüme ve gelişmesini hızlandırdığı saptandı.



Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünce yapılan araştırma sonucu, kanguru bakımı uygulayan annelerin emzirme konusunda daha yeterli oldukları, kendilerini daha öz güvenli hissettikleri belirlendi. Kanguru bakımı uygulanan prematüre bebeklerin ise büyüme ve gelişmelerinin daha hızlı olduğu kaydedildi.



Ege Üniversitesi, İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nazan Tuna Oran araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kanguru bakımının yeni doğanların annelerinin göğsünde, yüzleri anneye dönük bir şekilde anne sütü ile beslenmesini ve anne-bebek bağlanması ile ten temasını esas alan bir bakım yöntemi olduğunu söyledi.



Kanguru bakımının ilk olarak, 1970'lerin sonlarında özellikle küvöz sıkıntısı yaşanan ve hipotermi riski olan prematüre bebeklerin sıcaklığını korumak için uygulanmaya başladığını anlatan Oran, 1990'dan bu yana kanguru bakımının dünyanın birçok yerinde yaygın uygulamalardan biri haline geldiğini ifade etti.



Teknolojinin ulaşmadığı dünyanın bazı gelişmekte olan ülkelerde, kanguru bakımının prematüre bebeklerin yaşama şansını arttırdığına dikkati çeken Oran, gelişmiş ülkelerde ise anne ve bebek arasındaki iletişimi ve bağlanmayı sağlamak ve yenidoğanı taşımak için en iyi yöntem olduğunu belirtti.



Bundan hareketle yaptıkları çalışma sonucunda, kangru bakımı uygulanan prematüre bebeklerin büyüme ve gelişmelerinin daha hızlı olduğunu gördüklerini anlatan Oran, şunları kaydetti:



''Yaklaşık 3 yıldır yaptığımız çalışmalar sonucu, kangru bakımı uygulanan prematüre bebeklerde, uygulanmayanlara göre kilo ve boylarında daha hızlı artış olduğunu gördük. Anne ve bebeğin cilt temasının olması nedeniyle de kanguru bakımı uygulayan annelerin hormonlarının daha aktif hale geliyor ve annelerin emzirme konusunda daha yeterli oldukları süt üretiminin arttığı tespit edildi. Kanguru bakımının günde en az 30 dakika uygulanması gerekiyor, ideali 1-1,5 saat. Bebeğin çıplak bir şekilde anne göğsünde yatması gerekiyor, üşümemesi için şapka, patik kullanılabilir, sırt kısmı örtülebilir ancak anne ile bebekteki ten teması çok önemli. Bebeklerde 6 aya kadar kanguru bakımı yapılabiliyor.''



''Bebekler daha az ağrı hissediyor''

Fizyolojik etki açısından da kanguru bakımı sırasında yenidoğanların kalp atım hızı, solunum sayısı ve vücut ısılarının daha stabil devam ettiğini belirten Oran, bazı çalışmalarda kanguru bakımı uygulanan bebeklerde hastane enfeksiyonları insidansının daha düşük olduğunun gösterildiğini söyledi.



Kanguru bakımı sırasında ağrılı girişimlere maruz kalan bebeklerin ise daha az ağrı hissedebileceğine dikkati çeken Oran, ''Bunun nedeni olarak kanguru bakımı sırasında salgılanan hormonların ağrı eşiğini yükseltmesi ve bu nedenle daha az ağrı hissine yol açmasıdır. Ayrıca kanguru bakımı sırasında bebekler daha derin uyuyabildikleri için ağrılı uyaranlara karşı daha az tepki gösterebilirler'' şeklinde konuştu.



Uyku periyodu uzuyor, stres azalıyor

Kanguru bakımı alan bebeklerin uyku periyodlarının daha uzun olduğu görüldüğünü belirten Oran, ayrıca hem annenin hem de bebeğin kanguru bakımı sırasında daha huzurlu ve sakin olduğu, bu durumun davranışlarına da olumlu yönde yansıdığını söyledi.



Oran, çalışmalarda kanguru bakımının stres hormonu ve kortizol seviyesinde azalmaya neden olduğunun tespit edildiğini sözlerine ekledi.



(AA)