Saçlarını güvenle temizleyin

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Uni Baby Yenidoğan Serisiyle tanıştınız mı?

Alerjen maddelere karşı duyarlı ve hassas olan bebek cildi, doğumdan itibaren özenli bir koruma ve bakım istiyor. Bilinçli ailelerin tercihi Uni Baby, Yenidoğan Serisi’nde yer alan ıslak pamuk mendili ve şampuanı ile bebeklerin cildini ve saçını ilk günden itibaren güvenle temizliyor.Yenidoğan bebeklerin cildi çok ince olduğu için, temizliği sırasında uygulanacak ürünlerin dikkatli seçilmesi gerekiyor. Bebeklerin cildine uygun olmayan ürünler alerjik tepkilere, kızarıklıklara, kaşıntılara, kuruluğa ve rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzmanlar tarafından bebeklerin cilt temizliğinde önerilen saf su ve doğal pamuktan oluşan Uni Baby yenidoğan ıslak pamuk mendilleri, pratik kullanım ve güvenli temizlik sağlıyor. Yenidoğanların cilt temizliği kadar saç temizliği de önemli. Uni Baby’nin, yenidoğan bebeklere özel geliştirdiği şampuanı yenidoğan bebeklerin saç temizliğinde güvenli kullanım sağlıyor. Zararlı kimyasal içermeyen ve kolay durulanabilen saf formüle sahip olan Uni Baby Yenidoğan Şampuan’ı bebeğiniz için ilk günden itibaren kullanabilirsiniz.

Uni Baby Yenidoğan Şampuanı Satış Fiyatı; 14,90 TL

