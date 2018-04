Bir yetişkin olduğunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek için mücadele içine girmek yerine çocukluğundan itibaren doğru beslenmeyi öğrenmesini ve ömür boyu rahat etmesini istemez misiniz?

Hepimiz çocukluğumuzda edindiğimiz yeme alışkanlıklarını sürdürüyor ve bazı konularda ne yazık ki hatalardan sırf bu nedenle vazgeçemiyoruz. Çocuklukta edinilen alışkanlıkları kırmak pek de kolay olmuyor. Sağlıklı beslenme konusunda bilgimiz her geçen gün artıyor. Bu da bizlere, çocuklarımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma şansı veriyor. Bunu başarmak için bazı püf noktalarını hayatınızın parçası haline getirirseniz ailecek güzel alışkanlıklar edinmeniz daha kolay olacak.



• Ek gıdaya başladığınızda sabırlı olun. Onun ağzına yiyecek tıkıştırmak yerine yavaş yavaş yeni tatlar denemesine izin verin.

• Yemek yemenin bedeni doyurmak için bir ihtiyaç olduğunu anlamasını sağlayın. Canı sıkıldıkça yemek yemesi gerektiği yanılgısına düşmesini önleyin.

• Meyve ve sebze alışverişlerini pazardan yapmaya önem verin. Çalışan bir anneyseniz dahi saatlerinizi buna göre planlayabilir ya da bir yakınınızdan bu konuda destek alabilirsiniz.

• Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsimine uygun tüketin.

• Evde yoğurt yapmayı alışkanlık haline getirin.

• Kurubaklagiller her yaş için çok besleyici birer kaynak. Kurubaklagil, yanına ekleyeceğiniz salata, yoğurt ve bulgur ile harika bir öğün olabilir.

• Lif açısından zengin olan kurubaklagillerin bağırsakların daha iyi çalışmasını sağladığını da unutmayın.

• Abur cuburları evde bulundurmayı alışkanlık haline getirmekten kaçının. Hem çocuğunuza örnek olmamak hem de kendi sağlığınızı korumak için bu ürünlerden siz de uzak durun.

• Şu bir gerçek ki siz yedirmesenzi de çocuğunuz abur cuburlarla, tatlılarla tanışacak. Tamamen yoksun bırakmak yerine zaman zaman tadına bakabileceğini ve sonrasında bunu daha diğer öğünlerde nasıl dengeleyeceğini öğretin. Bu konularda ihtiyaç duyuyorsanız bir diyetisyenden destek alın.

• Çocuğunuz acıktığı an ona teklif edebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarınız hem evde hem de dışarıda hep elinizin altında olsun.

• Yeterli Omega 3 alması için haftada 2-3 kez ailecek balık tüketin.

• Öğle ve akşam yemeği mönüsüne yoğurt da ekleyin.

• Çocuğunuzun gelişimi için gerçek tereyağı, tam yağlı süt ve yoğurttan alacağı tam doymuş yağları tüketmesini sağlayın. Ancak yağlı ve paketlenmiş ürünlerden, kızartmalardan uzak tutun.

• Sebzeleri haşlamak yerine buharda pişirin ki besin değerleri kaybolmasın.

• Günde üç porsiyon mevye yemeleri için onlara olanak sağlayın. Meyve yemeyi hatırlatın ki ileride onlar da hatırlasın.

• Sebze ve meyveleri mümkün olduğunca kabukları ile yedirin. Soymanız gerekiyorsa çok ince soyun.

• Çocuklarınızın özellikle kalp ve damar sağlığını korumak için yemeklerinizi zeytinyağı ile yapın ancak sağlıklı olduğu için çok fazla miktarda kullanma yanılgısına düşmeyin.

• Çocuğunuz okul çağına geldiğinde kahvaltı etmeden evden çıkmamayı öğretin.

• Okuldan döndüğünde aç değilse birşeyler atıştırması için onu zorlamayın. Açsa kek, börek yerine yulaf ezmesi-süt-meyve veya tam buğday ekmeği-beyaz peynir-yeşillik-domates gibi seçenekler sunun.

• Okulda öğle yemeğini kantinden yemek yerine yemekhanede yemesi için onu motive edin.

• Çocuğunuza yemek yerken kesinlikle televizyon izletmeyin, siz de izlemeyin. Televizyon izlerken yemek yemek kişinin doyduğunu anlamasına engel oluyor.

• Sizin yeme alışkanlığı ve kilo problemlerinizin çocuğunuzda görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu unutmayın.

• Sağlıklı beslenmenin hareketli bir yaşam tarzı ile birlikte daha doğru bir yaşam tarzı olduğunu öğrenmesi için erken yaştan itibaren birlikte hareket edin, yürüyüşe çıkın, egzersiz yapın.

