Sezaryen, astıma yatkınlığı artırıyor

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Sezaryenle doğan bebeklerde astıma yakalanma riski daha yüksek.

Prof. Dr. Rahmi Örs, sezaryenle doğan bebeklerin astıma yakalanma riskinin daha fazla olduğunu bildirdi.



Örs, doğum sancısı başlamadan gerçekleştirilen sezaryenle doğumun bebekte solunum sıkıntısını artırdığını dile getirdi.



Türkiye'de sezaryen doğum oranının yüksek olduğunu, bu duruma tıbbi nedenlerden daha çok annelerin doğum sancısı çekmek istememesinin etki yaptığını vurgulayan Örs, doğum sancılarının daha doğmadan bebeğin akciğerlerini doğum sonrasına hazırlayan önemli bir etken olduğunu ifade etti.



"Normal doğum faydalı mikropların yerleşmesini sağlıyor"

Doğum sancısından kaçılmasının bebeği sıkıntıya soktuğunu savunan Örs, şunları kaydetti:



"Doğum ağrılarıyla anne karnındayken sıvıyla dolu olan akciğerlerde sıvının boşalma süreci başlar. Sezaryenle doğan bebeklerde astıma yakalanma riski daha fazladır. Doğum sancısıyla annede ortaya çıkan maddeler bebeğin akciğerlerinin doğum sonrasına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Normal doğumlarda bebeğin doğum kanalından geçerek doğması, bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Yani bebekte faydalı mikropların yerleşmesini sağlayarak hayat boyu olumlu etki göstermesini sağlıyor. Bu bebeklerde astımın daha az

görülmesine yol açıyor."



Örs, annelerin bebekte olabilecek sorunların bilincine vararak kararlarını vermesi gerektiğini vurguladı.



(AA)