Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı

Tatil için rotasını Avusturya'ya çeviren Mine Tugay, eksi 15 derecede göle girdiği anları "Denemezsem olmazdı" notuyla paylaştı.

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Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı - Resim : 1

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, tatil sezonunu açtı. 

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Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı - Resim : 2

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Mine Tugay Avusturya seyahatinde eksi 15 derece göle girdi. Tugay, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

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Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı - Resim : 3

Instagram hesabında 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mine Tugay, paylaşımına: 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemezsem olmazdı.' notunu düştü.

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Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı - Resim : 4

Ünlü oyuncu daha sonra da kriyoterapi denedi. "Önce eski 45 derece ile vücudu alıştırıyoruz" dedi. Daha sonra derecenin eksi 110 olduğunu paylaştı. Kriyoterapinin ne olduğunu da şöyle anlattı: 

Kriyoterapi aşırı soğuk ortamı kan dolaşımını hareketlendirmeye yardımcı olur, bu da oksijenin, besinlerin ve enzimlerin hücrelere taşınmasını ve toksinlerin hücreden atılmasını kolaylaştırır.