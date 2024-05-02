Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı

Ünlü oyuncu daha sonra da kriyoterapi denedi. "Önce eski 45 derece ile vücudu alıştırıyoruz" dedi. Daha sonra derecenin eksi 110 olduğunu paylaştı. Kriyoterapinin ne olduğunu da şöyle anlattı:

Kriyoterapi aşırı soğuk ortamı kan dolaşımını hareketlendirmeye yardımcı olur, bu da oksijenin, besinlerin ve enzimlerin hücrelere taşınmasını ve toksinlerin hücreden atılmasını kolaylaştırır.