Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi: Denemezsem olmazdı

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, tatil sezonunu açtı.
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Mine Tugay Avusturya seyahatinde eksi 15 derece göle girdi. Tugay, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram hesabında 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mine Tugay, paylaşımına: 'Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemezsem olmazdı.' notunu düştü.
Ünlü oyuncu daha sonra da kriyoterapi denedi. "Önce eski 45 derece ile vücudu alıştırıyoruz" dedi. Daha sonra derecenin eksi 110 olduğunu paylaştı. Kriyoterapinin ne olduğunu da şöyle anlattı:
Kriyoterapi aşırı soğuk ortamı kan dolaşımını hareketlendirmeye yardımcı olur, bu da oksijenin, besinlerin ve enzimlerin hücrelere taşınmasını ve toksinlerin hücreden atılmasını kolaylaştırır.