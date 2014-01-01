SGK'dan annelere iyi haber

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Emzirme ödeneği verilmesi için yazılı talep şartı kaldırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, doğan çocuğa ilişkin bilgileri tespit edilerek, emzirme ödeneklerinin herhangi bir talep şartı aranmaksızın sigortalılara ödeneceğini bildirdi.



SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 16'ncı maddesine göre analık sigortasından 4/a (SSK) ve 4/b ( Bağ-Kur) kapsamında olanlara her çocuk için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarifeye göre 2014 yılı için 103 lira emzirme ödeneği verilmektedir. Söz konusu ödeneğin verilebilmesi daha önce sigortalıların "yazılı" olarak talepte bulunmaları şartına bağlıydı.



Emzirme ödeneklerinin daha kısa sürede ilgililere ödenebilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle artık emzirme ödeneği verilmesinde aranan yazılı talep şartı kaldırıldı.



Buna göre, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, emzirme ödenekleri herhangi bir talep şartı aranmaksızın sigortalılara ödenecek. (AA)