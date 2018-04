Sıcak havalarda ishal riski

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sıcak havalar, çocuklarda ishal riskini arttırıyor.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzman Doktor Ali Satılmış, sıcak havaların çocuklarda ishal riskini artırdığını bildirdi.



Satılmış, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla her yaş grubunda ortaya çıkan ishalin, sıcak havalarda yiyeceklerin daha çabuk bozulması ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle daha sık görülebileceğine dikkati çekti.



İshalin 24 saatte üçten fazla veya anne sütü alan bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama şeklinde görüldüğünü belirten Satışmış, şöyle devam etti:



"Dünyada her yıl 5 yaşın altında yaklaşık 2,2 milyon çocuk ishal nedeniyle ölmektedir. İshale bağlı ölümler sıklıkla su ve mineral kaybından kaynaklanmaktadır. Ayrıca beslenme durumunun iyi olmaması ishal ve ishale bağlı ölüm riskini arttırmaktadır. İshalle çocuklarda kusma, karın ağrısı ateş de görülüyorsa zaman kaybetmeden bir çocuk hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.''



Uzun süre bekletilmiş besinler, uygun şekilde hazırlanmamış konserve, iyi pişirilmemiş besin ve kaynağı belli olmayan içme suyunun içerisinde mikropları barındırarak ishale neden olabileceğini ifade eden Satılmış, bunların dışında özellikle çocuklarda bağırsak enfeksiyonları, gıda zehirlenmesi, diş çıkarma, bazı gıdalara karşı hassasiyet, gereğinden fazla meyve meyve suyu tüketiminin, antibiyotik tedavilerinin ve üst solunum yollarının da ishale yol açtığını bildirdi.



İshalin su kaybına neden olduğunu, bu nedenle özellikle kusması olan çocuklara bol su içirilmesi gerektiğini vurgulayan Satılmış, "Ek olarak yağsız çorba, pirinç suyu ve seyreltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, ayran, elma suyu gibi sıvılar susuzluğu önlemek, aynı zamanda kalori ihtiyacını karşılamak için verilebilir" ifadesini kullandı.