İkinci bebeğinin doğumuna günler kala Gökçe Kantarcı, ailesi ve yakın arkadaşlarının hazırladığı şık bir baby shower partisiyle sürprizlerle dolu bir gün geçirmiş.

İkinci bebeği Kaya’yı kucağına almaya sayılı günler kala Gökçe Kantarcı’ya ailesi ve yakın arkadaşları tarafından organize edilen baby shower partisi, onu gerçekten de çok şaşırtmış. Çünkü altı yaşında ‘Maya’ adında bir kızı olan 35 yaşındaki annenin yakın çevresinden tek isteği, böyle sürpriz bir parti düzenlememeleriymiş. İlk bebeğine hamileyken iş dönüşü eve geldiğinde ‘baby shower’ sürpriziyle karşılaşan ve o dönem hazırlıksız yakalandığı için arkadaşlarına söylenen Kantarcı, neyse ki bu kez daha bakımlı bir şekilde partiye katıldığı için mutlu. Tabii ki arkadaşları bu kez güzel bir bahane bulmak için biraz kafa yormuşlar. Kendisini dışarıda organize ettikleri bir mekana, aralarından birinin çay daveti varmışçasına davet etmişler. Böylelikle kendi baby shower partisine gittiğinden habersiz olan Kantarcı, arkadaşının çay davetine gittiğini düşünürken bir anda mavi balonlarla kendisini karşılayan grubu görünce ciddi anlamda bir şaşkınlık yaşamış.