Chicco, yaz aylarının davetsiz misafiri sivrisineklerden korunmanın en güvenilir ve doğal çözümünü sunuyor.





Chicco Sivrisinek Kovucu, içeriğindeki Avustralya’ya özgü okaliptus türünden elde edilen Citrodiol ile anneler ve bebekleri için en ideal korumayı sağlıyor.Dünyanın en etkin ve güvenilir böcek kovucu özelliğine sahip Citrodiol ile formüle edilen sivrisinek kovucu, dermatolojik olarak test edilmiş olup, bebeklerde (3ay+), çocuklarda, hamilelerde ve cildi hassas olan kişilerde kullanılabiliyor.Roll on ve sprey seçenekleriyle 3 saate kadar koruma sağlayan sivrisinek kovucu alkol, paraben ve boya içermiyor.Chicco Sivrisinek Kovucu ile yaz ayları, bebekler için artık daha huzurlu ve keyifli.Roll On Sivrisinek Kovucu - 60 ml16,90 TLSprey Sivrisinek Kovucu - 100 ml20,50 TL