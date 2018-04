Bebek bakımı ve gelişimiyle ilgili aklınıza takılan soruları bize yazın, uzmanlara danışalım…

SORU: Bebeklerin alt temizliğinde pudra ve pişik kremi kullanmak sakıncalı olabilir mi?

CEVAP: Alt bezi kapalı, sıcak, nemli ve ıslak bir ortam yaratır. Dışkı, idrar ve nem bebeğin cildinde hareketle aşınmaya, tahrişe, hasara neden olur ve bu durum pişik olarak tanımlanır. Bunu engellemek için en önemli uygulama doğru zamanda alt bezi temizliği yapmanızdır. Günde ortalama 6-7 kez idrar ve dışkılama yapan bebeklerin alt bezi hemen değiştirilmeli. Bu değişimi yaparken ılık su veya ılık suyla ıslatılmış bezler kullanılabilir. Kız çocukların temizliğinde önden arkaya silerek temizleme özellikle idrar yolu enfeksiyonlarından korur. Temizleme sonrası en önemli konu alt bölgenin tam kurutulmasıdır. Oda sıcaklığı uygunsa 5-10 dakika açıkta kalması veya tam emici yumuşak havlularla tam kurutulması pişikleri engeller. Pudra kullanmanızı önermiyorum. Ancak örneğin zeytinyağı bazlı doğal bakım kremleri kullanılabilirsiniz. Ancak az miktarda ve tüm cilde yayarak kullanmaya da dikkat edin. Ayrıca odanın nemi de önemli. Soba, kalorifer, elektrikli ısıtıcı gibi ısınma kaynakları oda havasını kurutur. Bebeklerin cildi erişkinlerden daha çabuk kurur. Bu nedenle ısıtıcıların tipine uygun olarak oda nemini arttırıcı tedbirler almayı unutmayın. Örneğin kalorifer üstüne ıslak havlu, sobanın üstüne bir tas su koyabilirsiniz.

Medilife Bağcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Baysoy



SORU: 1.5 yaşında bir kızım var. Otomobilde seyahat ederken oto koltuğu kullanıyoruz. Ancak uyuduğu zaman boynu sürekli sağa sola düşüyor. Bu durum boyun sağlığı açısından bir sorun oluşturur mu?

CEVAP: Oto koltuklarında güvenlik çok önemli. Mutlaka bebeğin kilosuna uygun koltuğun kullanılması gerekiyor. Her koşulda bebeğin emniyet kemerinin bağlı olması, koltuğun da uygun koşullarda sabitlenmesi gerekli. Bu şekilde kullanılan oto koltukları zaten bebeğin boyun sağlığına da uygun koşulları taşır. Boyun ve omurganın bir çarpışma anında kötü etkilenmemesi açısından iki yaşına kadar olan dönemde araç koltuğunun arabanın arka camına dönük olması önerilir. 1,5 yaşında bir çocuk için boyun sağlığı açısından her iki yanına rulo şeklinde sarılmış havlular veya örtüler ile destek yapılabilir. Bunlar terletmeyecek malzemeler olursa iyi olur.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül



SORU: 6 aylık bir oğlum var. Sütümü sağarak biberonla veriyorum. Gün içinde çok sık biberon kullanıyoruz. Bulaşık makinesinde ya da elde yıkamak biberonların hijyeni için yeterli olur mu yoksa her kullanımdan sonra kaynatmalı mıyım?

CEVAP: Sık kullanılan biberonları günlük olarak elde yıkamak ve bol su ile durulamak yeterli. Biberonları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz fakat sonrasında yine elde iyice durulamanız daha faydalı olacaktır. Günlük yıkamanın yanı sıra haftada 2-3 kere de kaynatmakta yarar var.

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Uz. Dr. Sami Akbuğa