Sorun, uzmanlara danışalım

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Bebeğiniz için merak ettiklerinizi uzmanlara sorduk.



Soru: İki yaşındaki kızımı emzirmeyi bırakmak istiyorum. Bu işi onu ağlatmadan nasıl başarabilirim?

Cevap: "Bebeğinizi sütten kesme kararınızı mutlaka çocuk doktorunuzla birlikte alın. Bebeği sütten keseceğiniz zaman bunu hayat rutininde giderken yaptığınızdan emin olun; yani bir hastalık, kardeşinin olması, seyahat gibi zamanlar emzirmeden kesmek için uygun değil. Emzirmenin kesilip kesilmeyeceği kararı bebekten bebeğe değişiyor. Eğer bebek emmemeye hazır değilse daha uygun bir zaman seçilebilir. Ya hep ya hiç gibi kesin bir felsefe yerine tedrici olarak bırakma; yani zamana yayma daha uygun olabilir. Arada geri adımlar atmanız gerekebilir. Bu dönemde bebeğinizle konuşun ve artık memeden değil bardaktan süt içeceğini söyleyin. Bazı dönemlerde ‘ödüllendirme’ de gerekebilir."

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Erdem Gönüllü



Soru: Kızımın dişleri çıkar çıkmaz çürüdü. Sebebi ne olabilir, yeni dişlerinin çürümemesi için ne yapabiliriz?

Cevap: "Annelerin, dişleri çıkmamış olsa da her emzirmeden sonra temiz bir tülbentle bebeklerinin damaklarını temizlemeleri gerekiyor. Anne sütünün her ne kadar koruyucu olduğu düşünülse de, ağız diş sağlığında bu pek mümkün olmuyor. Bazı çocuklarda çürüğe yatkınlık vardır. Biz buna erken çocukluk çürükleri diyoruz. Böyle çocuklarda beslenmesi için gerekli olan anne sütü ve ek gıdalar da çürüğe yol açabiliyor. Bu şekilde bir şikayeti olan annenin en kısa zamanda bir pedodontist yani çocuk diş hekimine gözükmesi, tam teşhisinin konulması ve önlenmesi için gerekli bilgileri öğrenmesi gerekir."

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Pedodonti Uzmanı Dt. Gülden Çıralı



Soru: Bebeğimin çok fazla gazı var, sanırım kolik. Ne yaparsam yapıyım onu sakinleştiremiyorum ve gazının çıkmasını sağlayamıyorum. Bunun için ilaç kullanmalı mıyım?

Cevap: Tabii ki kolik için kullanılan ilaçlar var. Ancak öncelikle sorunun kolik olduğundan emin olunması gerekiyor. Bunun için de bebeğinizin uzman bir hekim tarafından muayene edilip, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve gerek duyulursa bazı tetkiklerin yapılması daha doğru.

Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Anıl Yeşildal



