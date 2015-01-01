Aras bebeğin ilk doğum günü kutlaması, Taş Devri konsepti sayesinde herkes için unutulmaz bir anıya dönüştü; partiden geriye, baktıkça gülümsetecek neşeli fotoğraflar kaldı.

Yazı: Gülru İncuSerkan ve Tuğçe Toptaş çifti, oğulları olacağını öğrendikleri andan itibaren onun, ‘Taş Devri’nin sevimli karakteri Bambam gibi sevecen, tatlı ve güçlü olmasını hayal ediyorlardı. Aras bebeğin 1’inci doğum günü kutlamasının konsepti de daha o günlerde şekillenmişti aslında. Doğum günü hazırlıklarına 3-4 ay öncesinden başlandı. Bu özel gün gerçekten komik, çılgın ve Aras büyüyüp kocaman bir adam olduğunda bile fotoğraflarına baktığında gülümseyeceği anlara sahne oldu. Toptaş çifti, yurt dışındaki organizasyonlar da dahil her konsepti enine boyuna incelediler ve bugüne özel kıyafetler bile diktirdiler. Anne Tuğçe Toptaş, “Hayallerimizi bir bir yazdık. Her şey netleşmeye başlayınca bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için eşimle iş bölümü yaparak mekan, organizasyon firması ve fotoğrafçı arayışına başladık” diyerek anlatıyor hazırlık sürecini.