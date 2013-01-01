Türkiye'de en çok bu isimler kullanılıyor

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de en çok kullanılan 20 isim ve soyadını açıkladı.

Genel Müdürlüğün verilerine göre, hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte çocuklara verilen isimlerde de büyük değişim yaşanıyor. 1923'lü yıllarda revaçta olan Hayriye, Cemile, Zeliha'nın yerini şimdilerde Azra, Nisanur ve Belinay almış. Erkeklerde ise Kemal, Ramazan, Recep'in yerine Eymen, Çınar ve Umut tercih edilmiş.

Cihan Haber Ajansı'nın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgiye göre; nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan 20 kadın ismi şöyle sıralandı: "Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Nisanur, Ela, Belinay, Nehir, Hiranur, Meryem, Irmak, Eylül, Sümeyye, Cemre, Rabia, Ayşe ve Fatma"



1923 ile 1930 arasında Türkiye'de en çok kullanılan 20 kadın ismi ise şunlar: Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Şerife, Hanife, Meryem, Sultan, Zehra, Havva, Hayriye, Cemile, Zeliha, Elif, Gülsüm, Naciye, Hava ve Fadime



Erkek isimlerinde neler değişti?

1923-1930 yıllarında revaçtaki erkek isimleri: Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Halil, Süleyman, Yusuf, Ömer, Abdullah, Mahmut, Salih, Kemal, Ramazan, Recep, Mehmet Ali



1980 darbe döneminde revaçta olan isimler: ?Mehmet, Mustafa, Murat, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Hakan, Ramazan, Bülent, Osman, Ömer, Serkan, Yusuf, Fatih, Metin, Adem ve Erkan



2013? yılında erkek çocuklarına en çok verilen isimler: Yusuf, Berat, Emir, Mustafa, Ahmet, Ömer, Mehmet, Muhammed, Emirhan, Eymen, Ali, Çınar, Enes, Kerem, Miraç, Umut, İbrahim, Furkan, Hüseyin, Yunus Emre



EN ÇOK 'YILMAZ' SOYADINI KULLANIYORUZ

En çok kullanılan soyadları listesinde ise Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin ve Çelik ilk 5 sırada yer aldı. En çok kullanılan diğer 15 soyadı ise şöyle: Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek.

