Uzmanlara sorduk

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Annelerin bebekleriyle ilgili sorularını uzmanlara sorduk. Siz de uzmanlara danışmak istediğiniz sorularınızı bebegimle@doganburda.com adresine gönderebilirsiniz.

Kızım 20 aylık. Geceleri sık sık emmek için uyanıyor. Artık bunun ihtiyaçtan değil, alışkanlıktan olduğunu düşünüyorum. İki ay önce memeden kesmeye çalıştım,başarılı olamadım. Onu üzmeden bunu nasıl yapabilirim?



Bebeklerin sağlıklı gelişimlerinde ilk altı ay anne sütü almaları çok önemli. Sonraki aylarda anne sütüne ek olarak sıvı gıdalara, bir yaşından sonra da katı gıdalara başlanmalı. Bebeği memeden kesmeye karar verdiğinizde hedef bir tarih belirleyip, bu tarihten 1-2 ay önce emzirme seanslarını azaltmaya başlamak daha sağlıklı olur. Aniden emzirmeyi bırakma halinde bebek huzursuz, anne ise kendini boşluğa düşmüş ve yetersiz hissedebilir. En düşkün oldukları seans uyku öncesi emme olduğu için alıştırarak bırakma döneminde bu alışkanlık en sona bırakılabilir. Gün içerisindeki emzirme vakitlerini oyunla veya çeşitli aktivitelerle eğlenceli hale getirerek memeyi aramamasını sağlamaya çalışabilirsiniz. Uyuma vakti geldiğinde babası tarafından yatırılması işleri kolaylaştırabilir. Bu süreçte gün içinde onunla bol bol temas halinde olmanız bebeğinizin sevilmediğini düşünmesinin önüne geçecektir. İki yaşından sonra emmeye devam etmesi diş yapısında bozulmalara sebep olacağından memeden kesmek için geç kalmayın. Emsey Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülten Karasu



