Ya, inek sütüne alerjisi varsa?

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İnek sütü proteinleri deride, sindirim ve solunum sisteminde immün kaynaklı hassasiyet reaksiyonlarına neden olabiliyor. Bu durum; inek sütü intoleransı veya aşırı duyarlılık olarak da isimlendiriliyor. Peki, bebeğinizde böyle bir durumla karşılaşırsanız neler yapmalısınız?

"İnek sütü özellikle çocuklarda en önemli ve en yaygın alerjik besin türüdür, çünkü çocuklarda diyette birincil besindir" diyen Uzman Diyetisyen İpek Ağaca, çocuk beslenmesinde inek sütü alerjisi hakkında merak edilen konuları açıkladı.



İnek sütü alerjisi kaç yaş grubunda görülür?

İnek sütü proteini alerjisi çoğunlukla bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. İnek sütü proteinlerine bağlı alerjik reaksiyonlar yaşamın ilk haftalarında, ortalama 3. ayda başlamakta ve bağırsağın fonksiyonel ve morfolojik yapısının gelişmesi sonucu 2-3 yaşlarında ortadan kalkmakta ve şikayetler gitgide azalmaktadır. Yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülmesine karşın, son dönemlerde yapılan çalışmalar süte karşı duyarlılığın yetişkinlerde de yaygın olduğunu göstermektedir.



Laktoz intoleransı ile karıştırılmamalı!

Süte karşı reaksiyon iki şekilde ortaya çıkmaktadır:

Birincisi, laktoz intoleransı yani; laktaz enziminin eksikliğinden (veya yokluğunda) ileri gelen duyarlılık; ikincisi de Süt proteini intoleransı gibi immünolojik mekanizma tarafından oluşturulan süt duyarlılığıdır.



Laktoz intoleransı nedir?

Laktoz intoleransı; laktaz enzimi yetersizliği veya yokluğu nedeniyle laktozun sindirilememesi sonucu karın bölgesinde ağrı, şişkinlik, bulantı ve ishal gibi gastrointestinal semptomların görülmesidir.



Çocuğun inek sütüne alerjisi olduğu nasıl anlaşılır?

Sağlıklı olan bir bebekte inek sütü verilmeye başlandıktan sonra ishal ve kusma gözlenirse, bazen dışkısında kan varsa ve çocukta huzursuzluk ve ağlama varsa inek sütü

allerjisi akla gelmelidir. İnek sütü alerjisinde ailesel geçmişin de önemli rolü vardır.



Çocuğun inek sütüne alerjisi varsa; nasıl beslenmelidir?

Aşağıdaki besinler ve besin öğeleri içeriğinde olan diğer ürünler de tüketilmemelidir.



• Süt (az yağlı, yarım yağlı, süt tozu, süt proteinleri, diğer hayvan sütleri)

• İnek sütüne alerjisi olan bir çocuğun, çapraz duyarlılık söz konusu olduğu için koyun ve keçi sütlerine de duyarlılığı olabilir. Bu yüzden bu sütleri de tüketmemelidir.

• Tereyağı, tereyağı aromalı diğer yağlar, margarin

• Peynir çeşitleri, yoğurt, krema, muhallebi

• Laktalbumin, laktoglobulin, laktoz, laktuloz içeren ürünler

• Aroma katıcı maddeler (doğal veya yapay)

• Süt bazlı mamalar



Çocukta büyüme ve gelişmeyi engellemeden tanının konması çok önemlidir. Çocuğun beslenme programında süt ve süt ürünlerine yer verilmez. Temel besin, ANNE SÜTÜ (eğer mümkünse) olmalıdır. Çocuğa; soya bazlı mamalar, sebze çorbaları, meyve suları, yumurta ve et verilerek klinik tablonun düzeltilmesi sağlanmalıdır.



DİKKAT!!

Yapılan birçok çalışmada; inek sütü proteinine intolerans (duyarlılık) gösteren birçok bebekte soyaya, buğdaya ve yumurta proteinlerine de duyarlılık gelişebildiği görülmüştür.

Bu noktaya da dikkat edilmelidir.

