Çocuğunun iştahının olmaması, sağlıklı besinleri sevmemesi her annenin en büyük ıstıraplarından. Çünkü sağlıklı beslenme bebeklikten itibaren çok önemli! Çocuğunuzun hayat boyu sağlıklı bir gelişimi olsun istiyorsanız özellikle 2-6 yaş arası dönemde ona dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmalısınız.

Yazı:Sinem Gürleyük



Ne çok yöntem denediniz! Köftelerin içine kereviz ekleyip, kaşığı uçak yapıp çizgi film esnasında lokmaları ona yutturdunuz! Özellikle 2-6 yaş arası çocuklarda görülen geçici yeme problemleri ne yazık ki anneleri fazlasıyla yoruyor ve üzüyor. Ancak çocukların kişilik özellikleri okul öncesi dönemde şekilleniyor, yetişkinlik çağındaki davranışları üzerinde etkili olacak alışkanlıkların edinilmesi de bu yıllara dayanıyor. Dolayısıyla bu dönem, besinlere karşı pozitif alışkanlık geliştirilmesi açısından önemli bir zaman dilimi. Çocukların, düzenli beslenme alışkanlığı kazanmaları sağlıklı gelişimlerine olumlu katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Bilgin, çocukların günlük enerji (kalori) ve besin gereksinimlerinin yüksek olduğunu, ancak bir oturuşta büyük miktarda yemek yiyemediklerini ve yemek alışkanlıklarının genelde kötü olduğunu söylüyor. Bu dönemde en sık karşılaşılan sorunları; çocukların belli besinleri yemek istememeleri, aşırı seçici olmaları ve beslenmenin birkaç gıda ürünüyle kısıtlı kalması olarak sıralıyor. Fakat hemen ardından müjdeyi veriyor; “Bu durum geçici! İştahları da iyi olmayan bu çocuklar genelde bir öğünde iyi yer, ihtiyaçları olan besin maddelerini aralarda atıştırarak, üç küçük öğün yiyebilirler”





NASIL YEDİRSEK?

Büyüme çağında sağlıklı bir gelişim için ilk kural, tek çeşit beslenmemek. Çocuklara her gün dört temel yiyecek grubundan çeşitli yiyecekler sunmak, önceleri istemeseler de bir süre sonra alışmalarını ve dengeli beslenmelerini sağlıyor. Öğün saatlerinin düzenli olmasına da mutlaka özen göstermelisiniz. Öğünleri hazırlarken besin değerlerinin yüksek olması, küçük tabaklarda, küçük porsiyonlar şeklinde yemeklerin hazırlanması size yardımcı olacak. Ayrıca onunla birlikte masaya oturmak, yemekleri ya da sofrayı birlikte hazırlamak da ilgisini çekmenizde işinize yarayacak. Son bir altın kural; tatlıyı diğer yemekler bitmeden sofraya koymayın! Eğer çocuğunuz bazı besinleri özellikle yemiyorsa ısrar etmek yerine, yerini tutabilecek başka besinler bulun! Mesela süt içmeyi sevmiyorsa, ayran, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerine yönelin. Parça et sevmiyorsa köfte, tavuk, balık ve kıymalı pişirilmiş kuru baklagil yemekleri ve sebze yemekleri hazırlayın. Çiğ domates yemiyorsa aynı vitaminleri taşıyan portakal, elma veya salatalığa yönelin ya da pişmiş olarak yemeklerin içinde yedirin.





NE YEDİRSEK?

Çocukların beslenmesi, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının gelişmemesi, demir eksikliğine bağlı kansızlığın oluşmaması açısından da oldukça önemli. Çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları Diyet Uzmanı Elif Bilgin şöyle sıralıyor:

• Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller gibi besinler proteinden zengin. Kasların güçlenmesi, kan yapımı, vücudun sağlıklı büyümesi ve sağlıklı bir yaşam için de gerekli. Etleri köfte yaparak, haşlayarak, sebze yemeklerinde ya da çorbalara katarak yedirebilirsiniz. Haftalık mönüde en az bir öğünü de balığa ayırın.

• Süt, yoğurt, peynir gibi besinler kemik ve dişlerin gelişimi, sinir ve kasların düzenli çalışması için gerekli kalsiyum, A vitamini ve iyi kalitede proteini sağlıyor. Bu besinlerden günde 2-3 porsiyon alınmalı. 2 su bardağı süt (400-500 gr), 1 kibrit kutusu kadar peynir çocuğunuzun günlük ihtiyacını karşılar. Bu orandan fazla süt vermenize gerek yok. Yoksa kalsiyum diğer minerallerin vücuttaki emilimini olumsuz etkiler.

• Günlük enerjinin çoğunu tahıllar ve tahıl grubu gıdalardan sağlamalısınız. Buğday, yulaf, arpa, mısır, pirinç ile bunlardan yapılan ekmek, şehriye, bulgur, irmik tahıl grubuna girer. Bu gruptaki besinlerde, bitkisel protein ve B vitaminleri bulunuyor. İlk yaşlarda günde 2-3 ince dilim ekmek, 1 yemek kaşığı makarna, pilav verebilirsiniz. 5-6 yaşlarında verilen miktarı arttırabilirsiniz.

• Vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan sebze ve meyveler, vücut direncinin artmasında ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasında önemli rol oynuyor. Çocukların günlük olarak meyve grubundan iki porsiyon, sebze grubundan iki porsiyon almaları yeterli. Sebze ve meyvelerin mevsimlik, taze olmasına ve çok iyi temizlenmiş olmasına dikkat edin.

• Şeker ve yağ grubundan alınacak yiyeceklerin miktarı, çocuğun enerji gereksinimine göre değişiyor. Çocuğunuzun tatlı gereksinimini pekmez, tahin helvası, sütlü tatlılarla karşılamanız en doğru yöntem. Günlük alınacak yağın yarısının bitkisel sıvı yağ olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun alacağı günlük şeker ve tatlı miktarı ortalama 2-4 tatlı kaşığı, yağ miktarı ise bir yemek kaşığı olmalı ve yağları yemeklere pişirmeden eklemelisiniz.

• Çocuklar için en önemli öğün kahvaltı. Bütün gece süren açlıktan sonra, vücut ve beyin güne başlamak için enerjiye gereksinim duyar. Çocuğunuza her sabah düzenli olarak kahvaltı yapma alışkanlığını mutlaka kazandırın. Peynir, yumurta, birkaç dilim ekmek veya bir bardak süt, meyve suyu mandalina çocuklar için yeterli ve dengeli bir kahvaltı örneği.