Baby shower yani bebeğe hoş geldin partisine alternatif geldi, bebeğin cinsiyetini öğrenme partisi!

Anne-baba da dahil herkes bebeğin cinsiyetini bu keyifli parti ile öğreniyor. Yurt dışında bir süredir popüler olan bu trend, artık Türkiye’de de yayılmaya başladı.Cinsiyeti öğrenme partisi, hem anne ve baba adayına hem de yakınlarına eğlenceli aktivitelerle parti havasında bir gün yaşatıyor. Günün bombası, partiyi hazırlayan organizasyon ekibinden, günün sonunda geliyor; çünkü anne ve baba dahil onların dışında kimse bebeğin cinsiyetini bilmiyor.Partinin hazırlıkları için ilk basamak muayenehanede başlıyor. Bebeğin cinsiyetinin öğrenileceği kontrolde, doktordan bebeğin cinsiyetini söylememesi, bir zarf içinde yazılı şekilde vermesi isteniyor. Bu zarfı açmadan partiyi beklemek en zorlu görev ama bu aynı zamanda parti için en gerekli kural. Hal böyle olunca zarfı, partiyi hazırlayacak olan organizasyon ekibine ne kadar çabuk iletirseniz o kadar iyi aslında. Ekip, hemen sizin için parti hazırlıklarına başlıyor...Size de tüm sevdiklerinizi ve yakınlarınızı bu keyifli partiye davet etmek kalıyor.Partide, konsepte dair sunumların ve süslemelerin yanı sıra oyunlar oynanıyor, kız tarafı, erkek tarafı, çekimserler belirleniyor ve nihayetinde cinsiyet açıklanıyor. Anne-babanın da cinsiyeti o sırada öğrenmesi işin belki de en keyifli kısmını oluşturuyor. Bu parti anne ve babanın hayatının belki de en unutulmayacak sürprizi olarak, unutulmaz karelerle birlikte, hamilelik döneminin en keyifli günlerinden biri olarak tarihteki yerini alıyor...