Yepyeni bebek arabaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Stokke iki farklı bebek arabası tasarladı.

Stokke, bu yıl Stokke Scoot ve Stokke Crusi olmak üzere iki farklı yeni bebek arabası daha tasarladı. Stokke Scoot, tek elle katlanabilen çok pratik bir kullanıma sahip. Ebeveyne dönük ve dışarı dönük her iki pozisyonda da hem yatay hem dik toplam dört farklı pozisyonda kullanılabiliyor. Stokke Crusi’nin en önemli özelliği ise birçok farklı kullanıma sahip olması. İlk altı ay kullanım için elde kolaylıkla taşınabilen kendi portbebesi dışında Stokke Xplory’nin koltuğu ve Stokke Crusi’nin koltuğu ile de kullanabilmek mümkün.