Yılbaşına özel

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Mustela markası anne ve babalara özel, bebekleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşabilecekleri özel bir uygulama geliştirdi.

www.mustelakampanya.com üzerinden ulaşılabilen uygulama ile, kendi çerçevenizi yaratıp bebeğinizle birlikte yeni yıl dileklerinizi paylaşabilirsiniz. Mobil cihazlardan da kullanılabilen uygulama #mustelailemutluyillar hashtag’iyle paylaşımlarda Orijinal Boy Mustela Ürünü kazanma fırsatını sunuyor. Tüm Aralık ayı boyunca dileklerinizi paylaşabilirsiniz. #mustelailemutluyillar