Yulaf ezmesi banyosu

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Bebeklerin hassas cildini nemlendirmek için, yulaf ezmesi banyosu mükemmel bir yöntem. Egzama, suçiçeği ve böcek ısırmasına bağlı kaşıntıları gidermeye de yardımcı oluyor. Nasıl hazırlamanız gerektiğine gelince.

İki fincan yulaf ezmesini, temiz bir kahve öğütücüsünde, mikserde ya da mutfak robotunda, tamamen ince bir hal alıncaya kadar çekin. Dört fincan soğuk suyu, çekilmiş yulaf ezmesine ekleyin ve iyice karıştırın. Yulaf ezmesi karışımını, ılık banyo suyuna ekleyin. Su, hafif sütlü gibi görünmeli ve kaygan olmalı. Yulaf ezmesinin küvetin dibine çökmesi yeterince ince çekilmemiş olduğunu gösterir. Tahriş edebileceği için banyo sırasında bebeğinizin gözüne su kaçırmamaya dikkat edin. Ayrıca, banyo suyu cildini aşırı derecede kayganlaştıracağı için, bebeğinizi tutarken ya da kaldırırken de çok dikkatli olun.