2 yaş sendromu

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Pek çok ailenin endişeyle karşıladığı iki yaş sendromu, aslında normal bir dönem. Çocukların kısmen özgürlüğünü ilan ettiği bu zamanda, sadece biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor.

Yazı: Sinem Gürleyük/Bebeğimle Elele



İnatçı, saldırgan, talepkar, huysuz… Çocukların iki yaş civarında yaşadıkları sendrom, bazen ebeveynlerin hayatını zorlaştırabiliyor. Uykusuz geçen geceler, yenmeyen yemekler,

bitmeyen ağlama krizleri, şiddet gösterme bu dönemde aileleri en çok huzursuz eden durumlar. Ancak bunlar aslında bir hastalık değil, dönemsel bir durum. Acıbadem Atakent

Hastanesi’nden Uzman Psikolog Reyhan Algül, bu dönemin çocuk gelişimindeki normal evrelerden biri olduğunu söylüyor: “İki yaş sendromu, kendine özgü bulgular gösteren bir süreç. İki yaş, çocuğun kendisi ve çevresi üzerinde hakimiyet kurmaya ve kendi benliğini oluşturmaya başladığı bir dönem. Bu sürece bir tür ‘ön ergenlik’ de denebilir. Çünkü bu dönemde çocuklar tıpkı bir ergen gibi ailesiyle inatlaşıyor, istediği olsun diye tutturuyor, kısacası bağımsızlığını ilan ediyor.” Ortalama 1.5 yaş civarı başlayan, bu sendrom, 3.5 yaştan sonra toplumsallaşma ve sosyalleşmenin artması ile çocuğun sakinleşmesiyle son buluyor. Ancak çocuk, bu sendromdan geçerken aileyi nasıl manipüle edeceğini öğrenmişse, bu dönemdeki bazı alışkanlıklarını ileri yaşlara da taşıyabiliyor. O yüzden bu dönemde her zamankinden daha dik durmalı ve sabırlı olmalısınız. Çocuğunuz, iki yaş sendromunun

en belirgin özellikleri olan aşırı inatlaşma, sebepsiz ağlama krizleri, tutturmalar, sinirlenince kendisine ya da başkasına zarar verme, ısırma, vurma gibi birtakım davranışlar sergiliyorsa

sizin için alarm çalmaya başlamış demektir.



SABIRLI OLUN

Çocuğunuz ‘hayır’ ve ‘yapma’ kelimelerini yani ilk büyük sınırları hemen öğrenemeyebilir ve defalarca bu sınırları test etmek isteyebilir. Psikolog reyhan Algül, bu dönemde sabırlı olmanın yaratacağı farkı ve çevresel faktörlerin önemini özellikle vurguluyor: “Çocuklar hemen öğrenemiyor ve öğrendiklerini de çok çabuk unutuyor. Burada bakıcı ve büyük ebeveynler

faktörünü de unutmamak gerekiyor. Anne-babanın ‘hayır’ dediği bir şeye; bakıcı ya da büyük ebeveynler ‘evet’ diyorsa, çocuk daha da hırçınlaşabiliyor. Bu yüzden çocuğun çevresinde olan herkesin aynı disiplin yöntemini benimsemesi ve aynı tutarlılık içinde olması gerekiyor” diyor.



