23 Nisan aktiviteleri

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23 Nisan 2014 Çarşamba günü için planınızı yaptınız mı? Yanıtınız "hayır"sa Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı için hazırlanan etkinliklere göz atın!

Ücretsiz konser

Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DŞSO) ve TRT Ankara Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya geliyor. 23 Nisan'da Ankara Arena Spor Salonu'nda, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserde müzikseverler unutulmaz bir müzik ziyafeti ve görsel şölene şahit olacaklar.



Çocuk festivali

23 Nisan'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta Keremcem ve Emir Yargın'ın sahne alacağı, birbirinden eğlenceli gösteriler, workshoplar ve oyun alanlarının bulunduğu çocuklara özel bir festival olacak. KüçükÇiftlik Park’ın kapalı alanında gerçekleşecek olan festivalin sürprizi ise Barış Manço! Barış Manço hologram teknolojisi kullanılarak en sevilen şarkılarıyla 23 Nisan Çocuk Festivali'nde çocuklar ile buluşacak. Uzman pedagog, çocuk terapisti, psikolog ve danışmanlardan oluşan 40 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan festival, Caillou'nun müzikli interaktif gösterisi, dev masal kitapları, masal labirenti, düşünce gücüyle araba yarışı, çocuk tiyatrosu, palyaço ve kukla gösterisi, animasyonlar, resim atölyeleri ve ritim gösterileriyle renklenecek.



SSM 23 Nisan Çocuk Şenliği

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, 23 Nisan’da çocukları geleneksel oyunlarımızı geleneksel sanat eşliğinde oynamaya davet ediyor! Etkinlik kapsamında, “Uzak Komşu Yakın Anılar - Türkiye ile Polonya İlişkilerinin 600 Yılı” sergisini de gezecek çocuklar, ardından, geleneksel çocuk oyunlarından mendil kapmaca, ip atlamaca, seksek, ebe tura 1-2-3, yağ satarım bal satarım gibi oyunları sergide yer alan eser ve sergiye konu olan olaylarla ilişkilendirerek yeniden keşfedecek. Çocuklara oyun ve sanatla içi içe bir bayram sunmayı hedefleyen şenlik, 5 yaş ve üstü çocukların katılımına açık olacak.



Mövenpick Hotel İstanbul Çikolata Kursu

Mövenpick Hotel Istanbul, 23 Nisan'da, 6-12 yaş arası çocuklar için Çikolata Yapımı Kursu düzenliyor. Başaşçı Giovanni Terracciano ve Pastane Şefi Ferdi Balcıoğlu tarafından uygulamalı olarak verilecek olan kursun sonunda minik katılımcılara, birer çikolata ustası olduklarına dair sertifikaları ve günün anısına özel olarak tasarlanmış önlükleri hediye edilecek. Katılım bedeli 98 TL



NG Hotels'te tatil

NG Hotels, çocuklarına bayram eğlencesi yaşatmak isteyen ailelere 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel konaklama paketleri sunuyor. NG Hotels, çocuklarıyla birlikte tatil yapmak isteyen aileleri 23 Nisan’a özel etkinlikler yapılacak olan NG Sapanca Wellness & Convention ve NG Afyon Wellnes & Convention’a davet ediyor. NG Sapanca Wellness & Convention ile Joker arasında yapılan işbirliğiyle otelde çocuklara özel eğitici ve eğlenceli oyuncaklarla dolu bir alan düzenlenecek. Joker’in çocuklara hediye edeceği sürprizlerle renklenecek haftasonu bir festival havasında geçecek. NG Sapanca Wellness & Convention’ın 23 Nisan için sunduğu konaklama paketi, İstanbul’a yakın bir lokasyonda ve yemyeşil doğanın içinde çocuklarıyla birlikte unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenler için çok uygun.



Zorlu Center AVM

23-27 Nisan tarihleri arasında Zorlu Center AVM’de kurulacak Disney Prenses Şatosu’nda küçük kızlar en sevdikleri Disney Prensesleri’ne dönüşme fırsatı bulacak. Ayrıca Disney Prensesleri’nin müzikal dans gösterilerini de izleyecekler. Erkek çocuklar ise "Kaptan Amerika" temasıyla oluşturulacak aktivite alanında eğlenecek.



İstinye Park

Star Wars Jedi Padawan Akademisi’nde çocuğunuz ışın kılıcı kullanmanın ustalıklarını öğrenme şansı yakalayabilir!



Panora Ankara

“Mickey Fare’nin Kulüp Evi” temasıyla kurulacak etkinlik alanında çocuklar Mickey ve Minnie’yle tanışma şansı bulacaklar.

