5 yıldızlı değil, bin yıldızlı bir yaz planı!

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Yaz tatilinizi planlamaya başladınız mı? Bu yaz çocuğunuzla dondurma kuyruğundan, mini diskonun gürültülü şarkılarından uzakta, plastik oyuncaklara dokunmadan, araba seslerini işitmeden beş yıldız konforundan(!) çok daha farklı ama çok daha ‘doğal’ bir tatil geçirebilirsiniz.

Yazı: Burçin Öztınaz



Geçtiğimiz yaz birkaç arkadaşım Dedetepe Çiftliği Ekolojik Çocuk Kampı’nda yaşadıklarını gözlerinin içi parlayarak anlattığından "Bunu mutlaka tekrar yapacağız, sen de yapmalısın" dediğinden beri aklımdaydı şu kamp meselesi... Yumurta kapıya dayanmadan araştırmaya koyulayım dedim ve www.kampagidelimmibaba.com’a tıkladım. ‘Gittik-gideceğiz’ başlıklarında epey bir vakit geçirdikten sonra sitenin ve tabii bu organizasyonun mimarı Alpay Oğuş’a ulaştım ve sorularımı sıraladım...

‘Kampa Gidelim mi Baba (KGB)’nın hikayesini anlatır mısınız?

Oğlumuz bir yaşına geldiğinde sosyalleşmesi adına yuvalara göndermek istemiyorduk. Bunun yerine internet üzerinde oyun grupları kurmayı amaçlayan bir site kurduk: benimleoynarmisinanne.com. KGB, aslında bunun devamı. Eşim Ayça Oğuş ile biz senelerden beri doğa sporlarına meraklıyız ve tecrübeliyiz. Oğlumuz da doğduğundan beri kamplarda tatil yapar ve çadırda kalmayı çok seviyor. Bu duyguyu besleyecek çok çalışma yaptık. Ama bir süre sonra kamp arkadaşları eksikliği çekmeye başladık. Aslında bu eksikliğin farkındaydık ama çevremizdeki aileleri bir türlü ikna edemiyorduk. Mümkün değil bu kadar kalabalık bir şehirde çocuğu ile bu maceraları yaşamak isteyecek tek aile biz olamazdık. Onlara en kolay internet üzerinden ulaşabileceğimizi düşünüp KGB sitesini kurduk. Gerçekten de hayal ettiğimizden çok daha fazla maceraperest aile varmış. Çok hızlı büyüdü ve sanırım artık formunu buldu.

Sitede neler var?

Doğayı seven ve ona iyi bakan, onu anlayan çocuklar yetiştirmek isteyenlerin buluştuğu, bilgi ve tecrübelerini paylaştıkları bir sosyal paylaşım sitesi.

Ne zamandan beri kampçılık buluşmaları organize ediyorsunuz?

Doğa sporları yapmaya başladığınız andan itibaren aslında bu organizasyonun ve paylaşımın içindesiniz demektir. Her zaman işleri yolundan çıkaracak şeyler olur ve siz onları tekrar yoluna koyarsınız. Yoluna koyamıyorsanız, ona uyarsınız. Biz 1998 yılından beri değişik sıra dışı sporlar ile ilgileniyor ve birikimimize katkıda bulunuyoruz.

