Çocuğunuz gününü ister evde, ister okulda geçirsin… Siz ister çalışın, ister çalışmayın ama gün içinde banyo, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamanın dışında mutlaka çocuğunuzla oyun oynayın. Çünkü emin olun bu, onun önüne sereceğiniz en pahalı oyuncaklardan çok daha değerli!

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



1. Terazi yapımı

Çocuğunuzun nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırabileceği bir terazisi var mı? Cevabınız ‘hayır’sa, birlikte bir terazi yapabilirsiniz! Kartondan ya da mukavvadan eşit boyda iki kare kesin. Oluşturduğunuz karelerin dört kenarına delik açarak ipleri içinden geçirin ve ipleri bir elbise askısına ya da oklavaya bağlayın. Böylece ona ağır ve hafif kavramlarını da öğretmiş olacaksınız.



2. Makarnadan kolye

Evde iki kişilik bir takı tasarım atölyesi kurabilirsiniz. Delikli makarnaları boyayın ve renkli iplere geçirin.



3. Ne çizdim?

Çocuğunuz arkasını dönsün ve siz sırtına işaret parmağınızla bir şekil çizin. Çocuğunuz ne çizdiğinizi tahmin etmeye çalışsın.



4. Aşçılık oyunu

Her çocuk mutfakta vakit geçirmeye bayılır. Bezelye ayıklamak, salataları yıkamak gibi basit görünen işlerle çocuğunuzun hem sorumluluk alabilmesini sağlayacak hem de eğlenceli vakit geçireceksiniz.



5. Harf bulmaca

Boş bir kağıda alfadeki tüm harfleri karışık, dağınık ve irili-ufaklı yazın. Daha sonra başka bir kağıda harfler çizerek çocuğunuzdan o harfi bularak işaretlemesini isteyin.



6. Tak takıştır partisi

Şapka, kolye, kravat, papyon, kemer, güneş gözlüğü, atkı, bere… Çocuğunuzla bir tak takıştır partisi vererek kendinize eğlenceli kostümler yaratabilirsiniz.



7. Sayı eşleştirmece

İki farklı renkte 10’ar kart hazırlayın. Bir renk kartların üzerine birden 10’a kadar sayıları yazın. Diğer kartlara da bu rakamlara karşılık gelen resimler çizin. Örneğin; 1-Çiçek, 2-Top, 3-Güneş gibi… Sonra çocuğunuzdan kartları eşleştirmesini isteyin.



8. Meyve surat

Gazete ve dergilerden havuç, muz, zeytin gibi yiyeceklerin fotoğraflarını kesin ve bunları kullanarak suratlar yapın.



9. Neye benziyor?

Birlikte camın önüne oturun, perdeyi açın ve gökyüzünü izleyin. Gördüğünüz bulutların şekilleri hakkında yorum yapmaya başlayın. Emin olun, çocuğunuzdan çok ilginç benzetmeler duyacaksınız!



10. Uç uç kelebek

Tuvalet kağıdı rulosundan kelebek yapmaya ne dersiniz? Renkli kalemler, tuvalet kağıdı rulosu, yapıştırıcı ve biraz da yaratıcılıkla çocuğunuz hem keyifli vakit geçirecek hem de kendi yaptığı bir oyuncağa sahip olacak.

