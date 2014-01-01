700 çeşit puzzle

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Puzzle sever misiniz?

Türkiye’nin ilk puzzle üreticisi Perre-Anatolian, bebeklerin ve çocukların masum dünyasını puzzle koleksiyonuna taşıdı. 2014 puzzle koleksiyonunda birbirinden farklı, renkli ve dikkat çekici temalar hazırlayan Perre-Anatolian’ın bebek ve çocukların dünyasından izler taşıyan bu özel serisi çocukların yanı sıra annelerden de büyük ilgi görüyor. ‘Çay Saati’, ‘Küçük Bakıcılar’, ‘Merdivende Şekerleme’, ‘Hayvan Sevgisi’ temalarıyla hazırlanan puzzle’lar sayesinde aileler, çocuklarının hoşça vakit geçirmesini sağlarken onların dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu gibi problemlerine de çözüm bulabilecek. Bu özel seriye ait puzzle’ların fiyatı ise 32,90TL.







