Alerjiye 'dur' deyin!

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Bahar mevsimi, kimi çocuk için keyif kimisi içinse alerji demek! Bu güzel günleri çocuğunuz için daha sağlıklı ve eğlenceli hale getirmek size düşüyor... Önleminizi alın, alerjiyi yenin!

Yazı: İpek Koşan/Bebeğimle Elele



Sıcak hava, ışıldayan güneş ve çiçeklenen ağaçlar içimize neşe katsa da, başımıza küçük sorunlar açabilir! Eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz, polen taneciklerini soluduğunuzda göz, burun ve ciltte çeşitli problemler meydana gelebilir. Buna sebep olan şeyse ‘bahar alerjisi’. Bahar mevsiminde, özellikle küf mantarlarının spor ürettiği ve ağaç, çim ve tohumların küçük polen tanecikleri ortaya yayıldığı zamanlarda ortaya çıkan yakınmalara alerji adı veriliyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olan şeyler ise genetik ve çevresel etkenler. İşte bu yüzden burnunuz akıyor, gözleriniz kaşınıyor ya da öksürüyorsunuz. Bunların hepsi sizin başınıza gelenler! Peki ya çocuğunuz? Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda İlarslan’ın söylediğine göre, bahar alerjisinin ülkemizde çocuklarda görülme sıklığı ortalama yüzde 10-15 kadar. Bununla birlikte ebeveynlerde alerjik bir hastalığın bulunması ve kişide alerjik astımın olması durumunda bu risk belirgin olarak artıyor. Bazı gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda bu oran yüzde 40’lara kadar yükseliyor. O halde alerjiyi biraz daha yakından inceleyelim!



Neden ortaya çıkıyor?

En tipik bahar alerjisi ‘alerjik rinit’ yani ‘saman nezlesi’ şeklinde görülüyor. Alerjik nezlesi olan olguların yarısında ‘alerjik göz nezlesi’ bulguları da eşlik ediyor. Bazı kişilerde bu alerjenler aynı zamanda astım bulgularına ya da cilt alerjilerine de yol açabiliyor. Son yıllarda görülme sıklığının çoğalmasının nedeni, çevre kirliliğinin artması, sigara içmek ya da pasif olarak maruz kalmak, aşırı hijyen sağlamaya çalışmak, değişmiş diyet alışkanlıkları gibi etkenler...



Nasıl oluşuyor?

Çimen, çiçeksiz ağaç ve otsu bitkiler olmak üzere üç ana bitkinin polenleri alerjik bünyeli bireylerde alerjiye neden oluyor. Ağaç polenleri ilkbaharda; çayır-çimen polenleri ilkbahar ve yaz süresince; ot polenleri ise sonbaharda ortaya çıkmakla birlikte çocuğun birden fazla polene duyarlı olması durumunda yakınmaların süresi uzayabiliyor.

