Anaokuluna hazırlık

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Çocukların sosyalleşmesi ve anne-baba eğitiminin desteklenerek bir üst seviyeye taşınabilmesi için anaokulları büyük önem taşıyor. Ancak ailesinden daha önce hiç uzak kalmayan çocuklar için anaokuluna alışma süreci bir miktar sancılı geçebiliyor. Bu süreci doğru adımlar atarak ve sabırlı olarak başarıyla atlatabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli detayları es geçmeyin yeter.

Onu ufak ufak hazırlayın

Çocuklar evde anne-baba ve diğer yakınlarla birlikte vakit geçirmeye alışırlar. Ancak bunun dışında pek çok ortam onlar için bilinmezdir ve dolayısıyla tanımadıkları bir

mekanda tanımadıkları insanlar arasında olmak minikleri endişelendirebilir. Genellikle gu¨ven sorunu olmayan, annesi ile problemsiz ilişkisi olan çocuklarda büyük bir problem

görülmez, başarılı bir geçişle eğitim ortamına uyum sağlarlar. Yaşıtlarıyla ve büyüklerle ilişki kurmak konusunda sorun yaşayan çocuklar ise okula alışmak konusunda da sorun

yaşayabilirler. Çocuğunuzu elbette en iyi siz tanıyorsunuz. Eğer onun okula uyum sağlamakta güçlük çekeceğinin sinyallerini alıyorsanız, okula başlamadan önce onu alıştırmak için kolları sıvayın. Ne kadar eğleneceğini, neler öğreneceğini, neden okula gitmesi gerektiğini konuşarak, anlatarak ve onu daha fazla insanla bir araya getirerek ilk adımı atın.



Güven verin

Okula başladığında çocuğunuzda karın ağrıları, ağlama krizleri, olumsuz yanıtlar, sürekli reddeden bir tavır görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, öncelikle öğretmenlerle iş birliği içinde olmalısınız. Çocuğun güven duygusunun oturtulması gerekir. Bunun için ilk haftalarda okul yakınlarında onu bekleyebilirsiniz. Sizin yakında bir yerlerde olduğunu bilmeniz onu rahatlatacaktır. Okula gitmek istemiyorsa, onu sıkı bir şekilde okula gitmeye zorlamanız ise işe yaramayabilir. Ancak okula gitmeyi bırakması da doğru olmaz. Bir sonraki dönemde de benzer tutum sergileme olasılığı yüksek. Bu yüzden uygun bir dille okula gitmenin önemli olduğunu bir şekilde ona bildirmelisiniz. Tüm bu alıştırma evresinde en önemli olan detay ona sevgiyle yaklaşmanız. Onun endişeleri ve korkularını sevgi göstererek aşabilirsiniz. Kızmayın, ceza vermeyin ve anlayışsız tavırlar sergilemeyin. Çocuğunuz eğer okula gitmeyi hiçbir şekilde istemiyorsa bir uzmandan yardım almaktan çekinmeyin.

