Ataşehir'de açıldı

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İlk Beş Anaokulu, Erenköy’den sonra Ataşehir’de de açıldı.

Çocuklar doğuştan meraklı ve yaratıcılar. Çevrelerini keşfetmeye, beş duyularıyla deneyimlemeye ve hayal kurmaya bayılıyorlar. Ancak bu doğuştan gelen merak ve yaratıcılık çevre tarafından desteklenebiliyor ya da kısıtlanabiliyor. Yaratıcı etkinlikler ve destekleyici çevre mümkün olduğunca erken yaşlarda çocuklara sunulmalı. İlk Beş Anaokulu, sürdürülebilir yeşil bir dünya için doğa ile uyumlu, yaratıcı, meraklı, girişimci, problem çözen, kendine güvenen, çok dilli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.