"Atlas Çocuk" çıktı!

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“Keşfetmek için bakan" çocukların artık bir dergisi var!

Atlas Çocuk, 15 Kasım'dan itibaren bayilerde yerini aldı. Merak, oyun, keşif ve macera arayan çocukların dergisi Atlas Çocuk, her ayın başında okurlarıyla buluşacak. 8-12 yaş grubuna hitap eden dergi, her ay müfredata uyumlu 2 tematik poster veriyor. İlk sayının poster konuları doğal afetler ve maddenin üç hali. Anadolu topraklarından ve bu coğrafyanın kültüründen beslenen Atlas Çocuk’un konuları arasında doğal yaşam, hayvanların dünyası, çevre, bilim, uzay, keşifler, farklı coğrafyaların tarihleri ve kültürleri var. İlk sayının kapak konusu Antik Mısır. Derginin kapak konusuyla bağlantılı iki farklı hediye seçeneği var. Mumya oyuncağı ve Antik Mısır’la ilgili en temel bilgileri içeren bilgi kartları. Çocuklar, bu hediyeleri kullanarak oynayacakları mumya oyunu sayesinde Antik Mısır’la ilgili tüm bilgileri eğlenerek öğrenecekler. Atlas Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek ilk sayıya özel olarak Atlas Çocuk okurlarına Evliya Çelebi’yi anlattı. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi’nin öyküsünü modern gezginimiz Özcan Yüksek’in kaleminden okuyacağız. Atlas Çocuk, Türkiye’den ve dünyadan güncel haberlerin, hayvanlar ve doğayla ilgili şaşırtıcı ve komik bilgilerin yanında, “Bir saniyede neler oluyor?” sorusunun yanıtını arayarak zaman kavramını somut bir hale getiriyor.

Atlas Çocuk okurları çevre sayfalarında, yaşam kaynağımız suyun nasıl oluştuğunu ve döngüsünü öğrenecek, yaşamımız için önemi üzerinde duracaklar.

Hayvanlar bölümünde memeliler sınıfını yakından tanıyacak, Kendini Keşfet sayfalarında beynimizin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak öğrenecek, Spor sayfalarında ise sevilen sporlardan biri olan kaykaya yeni başlayanlar için pratik bilgileri görecekler.

Uzay sayfalarında okurlar, gökyüzündeki takımyıldızların arasında kahraman avına çıkıyor ve yıldızlara yakından bakabilmek için kendi teleskopunu nasıl yapacağını öğreniyor.



